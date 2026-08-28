В школах готовятся изменить правила, но последствия никто не просчитал: директора обратились к президенту и Сейму
Руководители латвийских образовательных учреждений призывают не утверждать в нынешней редакции планируемые поправки к стандарту основного образования, предусматривающие изменения в порядке улучшения результатов учащихся и суммативных оценок. Об этом говорится в письме, адресованном президенту Латвии, представителям Сейма и правительства, Государственному агентству развития образования, а также Латвийскому профсоюзу работников образования и науки.
Руководители школ указывают в письме на несколько рисков. По их мнению, изменения могут повлиять на последовательность системы оценивания, нагрузку педагогов, а также на понимание учениками и родителями своей ответственности в учебном процессе.
Директора призывают перед принятием решения оценить влияние проведенных реформ на достижения учащихся, их отношение к учебе и профессиональную практику педагогов. Они также предлагают опубликовать данные, подтверждающие необходимость изменения действующей системы.
В последние годы педагоги меняли профессиональную практику, уделяя больше внимания формативному оцениванию, своевременной обратной связи и ответственности учеников за собственное обучение, отмечают руководители школ. Постепенно изменилось и отношение к отметкам - теперь они воспринимаются как информация о текущих результатах ученика, а не как окончательный показатель, награда или наказание.
Поэтому вопрос заключается не только в том, сколько раз школьнику следует разрешить улучшать суммативную оценку, но и в том, какую культуру обучения подобные изменения сформируют в школах.
Руководители школ также отмечают, что низкая успеваемость может иметь разные причины. Среди них - трудности в обучении, проблемы с мотивацией и эмоциональным состоянием, пропуски занятий, отсутствие поддержки в семье или недостаточная помощь в школе. Однако дополнительные возможности повторно выполнять суммативные работы сами по себе этих проблем не решат.
Ученикам с низкой успеваемостью прежде всего необходимы качественный учебный процесс, своевременное выявление трудностей, консультации и индивидуальная поддержка.
Директора призывают укреплять модель общей ответственности, при которой ученик отвечает за свое обучение, педагог обеспечивает качественный учебный процесс и необходимую помощь, а родители следят за учебой ребенка и сотрудничают со школой.
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Также предлагается провести более широкое обсуждение с представителями образовательной сферы. Отдельно директора призывают оценить влияние планируемых изменений на нагрузку педагогов и административные возможности школ.
В письме содержится призыв проанализировать, не затруднит ли новый порядок улучшения оценок сравнение школьных отметок с результатами централизованных экзаменов. Директора также хотят выяснить, как регулирование будет применяться на практике по предметам с разным количеством уроков, тем и проверочных работ.
Руководители школ призывают принимать решения о дальнейших системных изменениях только после анализа данных, оценки возможных последствий, практической апробации и диалога с отраслью. К настоящему моменту письмо подписали руководители 85 образовательных учреждений, при этом число сторонников продолжает увеличиваться, говорится в документе.
Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) предлагает со следующего учебного года предоставить ученикам как минимум одну возможность в течение года улучшить суммативную оценку по каждому предмету. Ученикам с особыми потребностями такую возможность планируется предоставлять после завершения каждой темы.
Также предлагается отказаться от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания суммативных оценок, позволив каждой школе самостоятельно принимать соответствующее решение.
МОН предлагает отказаться и от минимального порога в 20% на централизованных экзаменах в 9-м классе как условия получения основного образования. Сами экзамены сохранятся, однако их результаты больше не будут определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании.
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В системе среднего образования планируется отменить требование, согласно которому все ученики должны сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня.
Ранее обеспокоенность недостаточно широким обсуждением реформы выразили не только образовательные и родительские организации, но и партнеры по правящей коалиции. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке планирует рассмотреть поправки 31 августа.