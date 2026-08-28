В школах готовятся изменить правила, но последствия никто не просчитал: директора обратились к президенту и Сейму

Руководители школ также отмечают, что низкая успеваемость может иметь разные причины. Среди них - трудности в обучении, проблемы с мотивацией и эмоциональным состоянием, пропуски занятий, отсутствие поддержки в семье или недостаточная помощь в школе. Однако дополнительные возможности повторно выполнять суммативные работы сами по себе этих проблем не решат.