ФОТО: около 30 человек вышли на пикет за обучение на русском языке в Латвии
Около 30 человек собрались у здания Сейма на ежегодный пикет с требованием обеспечить детям возможность учиться на русском языке. Участники акции призвали принять отдельный закон о школах национальных меньшинств и предоставить семьям право выбирать язык образования.
Участники принесли плакаты с призывами принять закон о школах национальных меньшинств и обеспечить свободный выбор языка образования. Также прозвучал призыв "выполнить обещания Народного фронта".
Среди собравшихся были семьи с детьми, а также бывший депутат Сейма, кандидат в депутаты от "Центра согласия" и один из организаторов акции Игорь Пименов. За порядком во время мероприятия следили сотрудники правоохранительных органов.
Пикет организовала Латвийская ассоциация поддержки школ с русским языком обучения (ЛАШОР). По мнению организации, родной язык имел существенное значение для сохранения идентичности и культурной принадлежности человека, а русскоязычные жители Латвии должны были быть уверены в возможности получить образование на своем языке.
Организация раскритиковала действовавшую политику в отношении языка школьного образования, назвав полный переход школ на обучение только на латышском языке политикой ассимиляции. Ассоциация также сослалась на деятельность Народного фронта Латвии и звучавшие тогда обещания создавать и развивать школы национальных меньшинств. В заявлении отмечалось, что при выборе языка образования ребенка семье следовало предоставить более значимую роль.
ЛАШОР предложила дополнить действовавшее регулирование отдельным законом о школах национальных меньшинств. Согласно предложению, объем использования родного языка в учебном процессе должен был определять совет школы.
В своем заявлении ЛАШОР также указала на распространенность русского языка среди жителей Латвии. Ассоциация выразила мнение, что при наличии достаточного спроса государство должно было обеспечить детям возможность учиться на русском языке.
Читайте продолжение после рекламы
Ассоциация проводила подобные пикеты перед началом учебного года и в предыдущие годы. Например, годом ранее на такую акцию пришли около 50 человек.
Как сообщалось, в завершившемся учебном году в латвийских школах, ранее реализовывавших программы основного образования для национальных меньшинств, завершился переход на обучение только на латышском языке. В 2025/2026 учебном году на латышском языке начали учиться также ученики 4-х и 7-х классов, которые до этого осваивали программы национальных меньшинств.
Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что полноценно оценить результаты реформы можно будет только в 2030/2031 учебном году. Тогда основную школу окончит первое поколение учеников, которое с 1-го класса училось исключительно на латышском языке.