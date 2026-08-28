ФОТО: около 30 человек вышли на пикет за обучение на русском языке в Латвии

Как сообщалось, в завершившемся учебном году в латвийских школах, ранее реализовывавших программы основного образования для национальных меньшинств, завершился переход на обучение только на латышском языке. В 2025/2026 учебном году на латышском языке начали учиться также ученики 4-х и 7-х классов, которые до этого осваивали программы национальных меньшинств.