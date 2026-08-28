Федерация бриджа получила 147 000 евро за уже прошедшие чемпионаты, Кулбергс требует объяснений

"Цель этого решения заключалась в том, чтобы помочь Латвии привлечь проведение международных спортивных чемпионатов, а не постфактум покрыть расходы на уже состоявшиеся мероприятия по одному конкретному виду спорта. Чемпионаты по бриджу завершились за неделю до объявления конкурса 22 июля. У меня также возник вопрос, почему уже состоявшемуся мероприятию выделили именно такую сумму - 65,5% всего финансирования. Это больше, чем получили остальные шесть поддержанных мероприятий вместе взятые", - заявил Кулбергс.