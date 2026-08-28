Федерация бриджа получила 147 000 евро за уже прошедшие чемпионаты, Кулбергс требует объяснений
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал от Министерства образования и науки (МОН) немедленно предоставить все документы о распределении 225 000 евро государственного финансирования между семью международными спортивными мероприятиями. Он также потребовал юридически обоснованного объяснения, почему Латвийской федерации бриджа выделили 147 366,52 евро уже после завершения двух поддержанных чемпионатов.
"Я не поддерживал выделение государственного финансирования непосредственно Федерации бриджа. На заседании 16 июня Кабинет министров принял решение направить 225 000 евро на открытый конкурс, в котором всем спортивным федерациям должны были обеспечить равные возможности, а финансирование следовало распределять по четким, заранее известным и проверяемым критериям. Ни Кабинет министров, ни я отдельно не утверждали выделение Федерации бриджа 147 000 евро", - подчеркнул премьер-министр.
Латвийская федерация бриджа получила 65,5% всего финансирования, доступного в рамках конкурса. Решение было принято после того, как оба чемпионата по бриджу уже завершились. Конкурс объявили 22 июля, тогда как поддержанные чемпионаты закончились 15 июля.
Целью решения правительства была поддержка международных чемпионатов
Премьер-министр подчеркнул, что правительство намеревалось поддержать проведение международных чемпионатов, а не выделить финансирование одному конкретному виду спорта.
"Цель этого решения заключалась в том, чтобы помочь Латвии привлечь проведение международных спортивных чемпионатов, а не постфактум покрыть расходы на уже состоявшиеся мероприятия по одному конкретному виду спорта. Чемпионаты по бриджу завершились за неделю до объявления конкурса 22 июля. У меня также возник вопрос, почему уже состоявшемуся мероприятию выделили именно такую сумму - 65,5% всего финансирования. Это больше, чем получили остальные шесть поддержанных мероприятий вместе взятые", - заявил Кулбергс.
По его словам, если государственная поддержка предоставляется мероприятию, завершившемуся еще до объявления конкурса, возникают обоснованные вопросы о смысле конкурса, честной конкуренции и равном отношении к остальным претендентам.
Премьер требует объяснить выделение еще 14 000 евро на оценку результатов конкурса
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Премьер-министр потребовал от МОН объяснить, какое должностное лицо и на каком юридическом основании решило направить финансирование на уже состоявшееся мероприятие.
Кроме того, у Кулбергса появились вопросы по поводу предусмотренных 14 000 евро "на оценку результатов конкурса, а также разработку новых, прозрачных и единых критериев".
"Правительство изначально поручило МОН организовать открытый конкурс с четкими критериями и оценить его результаты совместно с Министерством экономики. Если теперь требуются еще 14 000 евро, чтобы уже после распределения финансирования разработать прозрачные и проверяемые критерии, возникает обоснованный вопрос, по каким именно критериям на этот раз были распределены 225 000 евро", - заявил премьер.
По мнению Кулбергса, МОН должно предоставить расчет этой суммы, указать источник финансирования и передать закупочную документацию. Министерству также необходимо обосновать, почему эту работу не могут выполнить должностные лица МОН и Министерства экономики, которым Кабинет министров уже поручил контролировать результаты конкурса. "Это вопрос добросовестности государственного управления, равного отношения и расходования денег налогоплательщиков. Подчеркиваю, что я не хочу объявлять выделение финансирования незаконным до проверки всех документов. Однако имеющаяся сейчас информация вызывает достаточно серьезные опасения, чтобы провести незамедлительную проверку", - заявил Кулбергс.