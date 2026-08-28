Связи нет с момента катастрофы: что известно о туристах из Латвии в Непале
После разрушительного наводнения в Непале родственники не могут связаться с 28 туристами из Латвии. Шесть граждан Латвии уже внесены местными властями в список пропавших без вести, а среди опубликованных имен спасенных латвийцев пока нет.
В настоящее время в списке, составленном Консульским департаментом Министерства иностранных дел (МИД) Латвии на основании информации из различных источников, в том числе от родственников и друзей, содержатся данные о 39 туристах из Латвии, находящихся в Непале. Из них 34 человека, входящие в две туристические группы, являются гражданами или негражданами Латвии.
Родственники сообщили Консульскому департаменту о 28 людях, с которыми не удается связаться с момента катастрофы.
Как отмечает МИД, сбор информации осложняет то, что ни один путешественник из туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем зарегистрировался только один индивидуальный путешественник. С ним удалось связаться, он находится в безопасности.
Во второй половине дня 27 августа Консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации.
В настоящее время Департамент туризма Непала опубликовал информацию о шести гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал их родственников. Ожидается, что в ближайшее время список будет дополнен.
Почетный консул Латвии в Непале передал список граждан и неграждан Латвии непальским властям, а также встретился с министром внутренних дел страны. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из них пострадал.
Почетный консул Латвии активно связывается с местными властями, чтобы получить дополнительную информацию. Посольство Латвии в Китае также поддерживает контакт с местными учреждениями и следит за последними данными, указывает МИД.
Читайте продолжение после рекламы
В регионе продолжаются спасательные работы. Там отсутствует телефонная связь и недоступен интернет. Спасенных доставляют в соседнюю провинцию Нувакот. В течение ближайших двух дней начнутся их регистрация и публикация списков, поясняет МИД.
Спасательная служба опубликовала имена спасенных, однако граждан и неграждан Латвии среди них пока нет.
Полиция Непала также создала публичный интернет-портал, чтобы помочь семьям опознать людей, личности которых пока не установлены. На сайте доступны списки пропавших и найденных. Информация о портале направлена родственникам, сообщает МИД.
Как министерство сообщило агентству LETA, оно официально передало Министерству иностранных дел Непала список из 33 граждан и неграждан Латвии.
По словам директора Консульского департамента Эдите Медне, список также направлен Европейской службе внешних связей и Министерству иностранных дел Финляндии, поскольку у этой страны есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также передало список ответственным учреждениям.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, 26 августа, на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться со своими родственниками и друзьями, находящимися в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника в Непале, погибли не менее 469 человек. Еще более 1400 человек, в том числе сотни иностранных туристов, по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщила в пятницу полиция.