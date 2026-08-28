Связи нет с момента катастрофы: что известно о туристах из Латвии в Непале

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 26 августа, на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться со своими родственниками и друзьями, находящимися в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника в Непале, погибли не менее 469 человек. Еще более 1400 человек, в том числе сотни иностранных туристов, по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщила в пятницу полиция.