"Пора прекратить": спикер Сейма Латвии выступила за полный запрет шенгенских виз для россиян
Латвия предлагает полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. С таким призывом выступила спикер Сейма Дайга Миериня на встрече глав парламентов стран Балтии и Северной Европы в Рейкьявике.
Главной темой встречи в этом году стало возвращение в Украину детей, вывезенных Россией. Миериня подчеркнула, что Латвия последовательно выступает за безопасное и безусловное возвращение депортированных украинских детей.
"Это варварство - заставлять украинских детей воевать против собственного народа", - заявила председатель Сейма.
По ее словам, международное сообщество должно усилить давление на Россию и координировать совместные действия, чтобы каждый украинский ребенок смог вернуться домой и к своей семье.
Миериня также отметила, что страны Балтии и Северной Европы едины в поддержке Украины и одинаково оценивают угрозу, исходящую от российской агрессии. В контексте региональной безопасности латвийская спикер подчеркнула необходимость укреплять устойчивость стран к гибридным угрозам, в том числе к кибератакам. Именно в этой связи она отдельно заявила о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
Миериню наградили в Рейкьявике
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в знак признания последовательной поддержки Украины со стороны Латвии вручил Миериня награду украинского парламента "За нашу и вашу свободу".
Помимо вопросов безопасности и Украины, участники встречи NB8 обсуждают влияние развития искусственного интеллекта на демократические процессы и другие актуальные вопросы.
В пятницу, 28 августа, Миериня должна встретиться с председателем парламента Исландии Торунн Свейнбьярнардоуттир. Они обсудят парламентское сотрудничество, экономические отношения и возможности взаимодействия в сфере инноваций. Исландия имеет особое значение для Латвии: именно она первой среди государств мира 22 августа 1991 года признала восстановление независимости Латвийской Республики.
Формат NB8 объединяет пять североевропейских стран - Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию - и три страны Балтии: Латвию, Эстонию и Литву.