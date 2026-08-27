"Пора прекратить": спикер Сейма Латвии выступила за полный запрет шенгенских виз для россиян

Миериня также отметила, что страны Балтии и Северной Европы едины в поддержке Украины и одинаково оценивают угрозу, исходящую от российской агрессии. В контексте региональной безопасности латвийская спикер подчеркнула необходимость укреплять устойчивость стран к гибридным угрозам, в том числе к кибератакам. Именно в этой связи она отдельно заявила о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.