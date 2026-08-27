Какие партии лидируют по популярности в Латвии за месяц до выборов
До выборов в Сейм остаются чуть больше месяца, и августовский опрос принес неожиданные перемены: "Объединенный список" вышел на первое место, а сразу несколько партий резко улучшили свои позиции.
В августе самой популярной политической партией в Латвии был представляемый премьер-министром Андрисом Кулбергсом "Объединенный список" (ОС), но значительный рост рейтинга продемонстрировали также партии "За стабильность!" и "Для развития Латвии". Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в августе исследовательским центром SKDS по заказу Latvijas Sabiedriskais Medijs (LSM).
В августе ОС поддерживали 15,2% опрошенных по сравнению с 12,2% в июле. Второе место заняло не представленное в Сейме объединение "Суверенная власть/Младолатыши", чей рейтинг за месяц вырос с 11,4% до 11,8%.
Далее следуют оппозиционные "Прогрессивные", рейтинг которых немного снизился - с 9% в июле до 8,8% в августе. Следующей в рейтинге идет партия "Латвия на первом месте", чей рейтинг также снизился - с 10% в июле до 8,5% в августе.
Упал и рейтинг Национального объединения - с 5,5% в июле до 4,5% в августе. Рейтинг "Нового Единства" в августе снизился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле, а рейтинг Союза зеленых и крестьян - до 2,8% по сравнению с 2,9% в июле.
Тем временем рейтинг партии "За стабильность!", чья фракция в Сейме распалась, вырос с 1,9% в июле до 2,7% в августе, а у не представленной в парламенте партии "Для развития Латвии" - с 1,7% до 2,5%.
Далее в рейтинге идут партии "Мы меняем правила", "Центр согласия", "Восходящее солнце для Латвии", "Список Гобземса" и Новая консервативная партия.
22,5% опрошенных еще не знали, за какую партию будут голосовать, а 11,2% указали, что не примут участия в выборах.
По данным LSM, при пересчете результатов среди тех респондентов, которые уже решили, за кого голосовать, и с учетом их готовности участвовать в выборах, 5%-ный барьер на данный момент преодолевают шесть политических сил - ОС, "Суверенная власть/Младолатыши", "Прогрессивные", "Латвия на первом месте", "Новое Единство" и Национальное объединение.
Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября.