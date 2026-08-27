Какие партии лидируют по популярности в Латвии за месяц до выборов

Упал и рейтинг Национального объединения - с 5,5% в июле до 4,5% в августе. Рейтинг "Нового Единства" в августе снизился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле, а рейтинг Союза зеленых и крестьян - до 2,8% по сравнению с 2,9% в июле.