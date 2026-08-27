Уже не надо? В Елгаве остановили строительство нового детского сада
В Елгаве отказались от строительства нового детского сада: вместо запланированных 4-5 млн евро городу теперь пришлось бы вложить минимум 8,3 млн.
Елгавская дума решила прекратить реализацию проекта строительства нового дошкольного образовательного учреждения на улице Намея, 30. Причины - резкий рост строительных расходов, долгосрочные финансовые обязательства самоуправления и прогнозируемое сокращение числа детей дошкольного возраста.
Идею строительства детского сада утвердили в ноябре 2023 года, а уже в декабре того же года подали заявку на получение финансирования из фондов Европейского союза. В декабре 2024 года Елгавское самоуправление заключило с Центральным агентством финансов и договоров соглашение о реализации проекта. Однако тендер показал, что построить детский сад окажется значительно дороже первоначальных расчетов.
На конкурс поступили предложения от 14 участников. Во всех заявках стоимость строительных работ существенно превышала предусмотренное проектом финансирование. Размер подорожания составил от 30% до 64%.
После анализа результатов закупки городские власти пришли к выводу, что продолжать проект в нынешних условиях экономически нецелесообразно.
Дополнительным фактором стала демография. Показатели рождаемости и долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие годы количество детей дошкольного возраста на территории Елгавы будет постепенно сокращаться.
Председатель Елгавской думы Мартиньш Дагис заявил, что строительство потребовало бы от города слишком больших финансовых обязательств и нового кредита. "Это были бы чрезмерно высокие финансовые обязательства, и потребовался бы кредит, который фактически парализовал бы положение муниципалитета в будущем", - заявил Дагис.
По его словам, в таких условиях строительство нового детского сада не соответствовало бы принципам рационального и ответственного использования средств самоуправления.
При этом первоначальные расчеты 2023 года сейчас выглядят совершенно иначе.
"Решение 2023 года сейчас находится в совершенно другой ситуации - сегодня для строительства нового детского сада муниципалитету потребовалось бы как минимум 8,3 миллиона евро собственного финансирования вместо прежних четырех-пяти миллионов", - отметил Дагис.
При этом город уже успел вложить значительные средства в инфраструктуру возле будущего детского сада. Согласно архиву агентства LETA, Елгава потратила 6,4 млн евро на строительные работы в рамках проекта реконструкции 2-й и 3-й линий и участка улицы Намея. Проект предусматривал реконструкцию улиц и строительство нового участка дороги рядом с запланированным детским садом.
Ранее сообщалось, что, пока в других регионах Латвии школы закрываются из-за нехватки детей, Марупский край столкнулся с противоположной проблемой: детей становится так много, что муниципалитету уже не хватает мест, классов и педагогов.