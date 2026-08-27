Уже не надо? В Елгаве остановили строительство нового детского сада

Идею строительства детского сада утвердили в ноябре 2023 года, а уже в декабре того же года подали заявку на получение финансирования из фондов Европейского союза. В декабре 2024 года Елгавское самоуправление заключило с Центральным агентством финансов и договоров соглашение о реализации проекта. Однако тендер показал, что построить детский сад окажется значительно дороже первоначальных расчетов.