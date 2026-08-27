Отозван проект о чрезвычайной ситуации на границе из-за "неверных интерпретаций"
Министерство климата и энергетики Латвии (KEM) отозвало проект распоряжения, который еще днем ранее, 26 августа, было предложено согласовать. Документ предусматривал введение чрезвычайного положения в восточных приграничных районах страны в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.
Информация об отзыве документа появилась на портале проектов нормативных актов (TAP). В министерстве объяснили, что решение связано с возникшей в публичном пространстве дискуссией и, по мнению KEM, неточными трактовками содержания и целей документа. "Учитывая возникшие в публичном пространстве дискуссии и отдельные неточные интерпретации сути и цели документа, с точки зрения KEM, документ сейчас больше недоступен публично на портале TAP", - сообщили в министерстве.
При этом в KEM подчеркивают важный момент - сама идея не отозвана. Министерство планирует уточнить название документа, чтобы снизить риск дальнейших разночтений и проблем с коммуникацией. Работа над временным правовым решением продолжается.
Следующим этапом должна стать разработка постоянного регулирования, которое в долгосрочной перспективе определит порядок предоставления критически важных услуг в случае угрозы с воздуха.
Почему появился этот проект
В KEM пояснили, что инициировали разработку документа не самостоятельно, а во исполнение поручения Кабинета министров.
Правительство поручило всем министерствам при необходимости до 30 сентября представить Министерству юстиции предложения по необходимому правовому регулированию, которое позволит обеспечить непрерывность работы в случае угрозы воздушному пространству.
При этом ведомства должны четко определить проблему или цель, предложить концептуальное решение и объяснить, почему необходимые меры невозможно обеспечить в рамках уже существующих отраслевых нормативных актов. Именно в рамках этой работы KEM и подготовило спорный проект.
Что предусматривал отозванный документ
Первоначально министерство предлагало до 1 декабря объявить чрезвычайную ситуацию в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточной приграничной зоне Латвии. Необходимость такой меры объяснялась угрозой эскалации военных действий со стороны России и необходимостью предотвращения возможных угроз с воздуха.
Чрезвычайную ситуацию предлагалось распространить на Алуксненский, Аугшдаугавский, Балвский, Даугавпилсский, Краславский, Ливанский, Лудзенский, Прейльский и Резекненский края, а также на города Даугавпилс и Резекне.
Теперь документ снят с публичного доступа, однако в министерстве дают понять, что речь идет не об отказе от самой инициативы, а о необходимости доработать ее формулировки и правовую основу.