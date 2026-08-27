Отозван проект о чрезвычайной ситуации на границе из-за "неверных интерпретаций"

Информация об отзыве документа появилась на портале проектов нормативных актов (TAP). В министерстве объяснили, что решение связано с возникшей в публичном пространстве дискуссией и, по мнению KEM, неточными трактовками содержания и целей документа. "Учитывая возникшие в публичном пространстве дискуссии и отдельные неточные интерпретации сути и цели документа, с точки зрения KEM, документ сейчас больше недоступен публично на портале TAP", - сообщили в министерстве.