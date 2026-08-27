Лета последний привет: в пятницу воздух прогреется до +24 градусов

В Риге ожидается преимущественно ясная ночь. Температура воздуха понизится до +13 градусов, в пригородах - до +9...+11 градусов. Днем солнце временами будет скрываться за облаками, дождя не ожидается, а воздух при слабом южном, юго-восточном ветре прогреется до +23 градусов.