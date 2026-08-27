Член правления Таллинского аэропорта ответил, купил бы он сейчас билеты у airBaltic
Латвийской авиакомпании airBaltic для выживания необходимы изменения, однако в ближайшие месяцы опасаться прекращения ее полетов не стоит, заявил в четверг в эфире программы "Terevisioon" член правления Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
По его словам, у airBaltic, которая в настоящее время проводит реструктуризацию, в будущем есть два варианта. "Первый - они смогут довести реструктуризацию до конца, продолжить работу с меньшим авиапарком и вывести компанию на прибыль. Второй вариант - в какой-то момент все-таки будет сказано, что для такой бизнес-модели на рынке места нет, крупные авиакомпании захватили европейский рынок, а эта небольшая модель больше не работает. Тогда компанию закроют", - сказал Пяргмяэ.
По его словам, те шаги, которые airBaltic предпринимает по сокращению авиапарка, ведут в правильном направлении. "Такого количества арендованных самолетов больше не требуется, и сокращение авиапарка вполне разумно. Ведь здесь, в странах Балтии, просто нечего делать с парком из более чем 35 самолетов - им негде использовать эти самолеты. Так что эти шаги - в правильном направлении. Вопрос в том, сделаны ли они вовремя", - отметил Пяргмяэ.
airBaltic является крупнейшим перевозчиком в Таллинском аэропорту, ее доля рынка составляет 29%. На вопрос о влиянии реструктуризации авиакомпании на Таллинский аэропорт, Пяргмяэ ответил, что сегодня самолеты по-прежнему летают по расписанию, билеты находятся в продаже. Однако период предварительного бронирования у airBaltic стал короче: люди бронируют билеты за месяц или два - это тот временной горизонт, на который клиенты готовы покупать билеты заранее. В отношении января будущего года авиакомпании необходимо дать дополнительные разъяснения, чтобы повысить уверенность рынка.
"Если вы спрашиваете меня, купил бы я билеты airBaltic, то да, купил - на конец сентября. В сегодняшнем расписании у них продаются билеты на 12 маршрутов. Я думаю, что и зимой они будут летать. Но для того, чтобы пережить зиму, им необходимы как дополнительные финансовые возможности, так и позитивные сигналы рынку", - отметил Пяргмяэ.
Он предположил, что с зимы самолеты airBaltic будут летать из Таллина немного реже. "airBaltic, скорее всего, будет обслуживать так называемые основные маршруты, которые они обслуживали до сих пор. Если airBaltic сократит объемы, это, безусловно, на какое-то время повлияет на рынок. Однако сегодня спрос на полеты сильный, мы видим, что люди хотят летать, и я совершенно уверен, что мы сможем вывести на рынок новые маршруты и привлечь новых перевозчиков", - заверил он.
Пяргмяэ сказал, что Таллинский аэропорт сознательно старался держать портфель авиакомпаний-клиентов максимально широким. "Для небольшой страны у нас все-таки 15 регулярных перевозчиков, и это очень хороший показатель. Если посмотреть на профиль наших клиентов, то 50% наших пассажиров летают через крупные хабы - Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Варшаву, а также Ригу. То есть Эстония ни в коем случае не останется без авиасообщения, такой проблемы не возникнет", - сказал он.