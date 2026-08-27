Член правления Таллинского аэропорта ответил, купил бы он сейчас билеты у airBaltic

Он предположил, что с зимы самолеты airBaltic будут летать из Таллина немного реже. "airBaltic, скорее всего, будет обслуживать так называемые основные маршруты, которые они обслуживали до сих пор. Если airBaltic сократит объемы, это, безусловно, на какое-то время повлияет на рынок. Однако сегодня спрос на полеты сильный, мы видим, что люди хотят летать, и я совершенно уверен, что мы сможем вывести на рынок новые маршруты и привлечь новых перевозчиков", - заверил он.