После отказа в строительстве ветропарка Латвии предрекли потерю инвестиций и судебные споры

"Это решение касается не только одного ветропарка. Оно создает опасный прецедент для всей инвестиционной среды. Если инвестор после положительного заключения ОВОС и длительного административного процесса не может рассчитывать на четкие и юридически обоснованные критерии принятия решений, Латвия утрачивает доверие именно в тот момент, когда нам необходимы новые частные инвестиции в энергетику и связанные с ней отрасли", - подчеркивает Алнис Балиньш, председатель правления LAEA.