После отказа в строительстве ветропарка Латвии предрекли потерю инвестиций и судебные споры
Правительство Латвии отказало в реализации проекта ветропарка, несмотря на положительное заключение оценки воздействия на окружающую среду и годы согласований. Латвийский альянс возобновляемой энергии (LAEA) предупреждает, что это решение может отпугнуть инвесторов, привести к судебным спорам и еще сильнее затормозить развитие ветроэнергетики в стране.
Otkrito ранее сообщал, что Кабмин заблокировал проект крупного ветропарка - инвестор пригрозил иском на 120 млн евро.
Решение стало неожиданным для отрасли. Проект имеет положительное заключение ОВОС, однако процесс завершился отказом. По мнению LAEA, это подрывает доверие инвесторов к заключениям государственных институтов, результатам административного процесса, статусу приоритетного инвестиционного проекта, установленным срокам и праву быть своевременно выслушанным. Тем самым затрагиваются также принципы правовой определенности и надлежащего управления.
"Это решение касается не только одного ветропарка. Оно создает опасный прецедент для всей инвестиционной среды. Если инвестор после положительного заключения ОВОС и длительного административного процесса не может рассчитывать на четкие и юридически обоснованные критерии принятия решений, Латвия утрачивает доверие именно в тот момент, когда нам необходимы новые частные инвестиции в энергетику и связанные с ней отрасли", - подчеркивает Алнис Балиньш, председатель правления LAEA.
Проблему усугубляет постоянная изменчивость и неопределенность латвийского регулирования в сфере возобновляемой энергетики, что затрудняет для разработчиков отслеживание требований и адаптацию к ним. Если критерии принятия решений непредсказуемы, возрастает риск политически мотивированных, а не юридически корректно обоснованных решений. Неопределенность и судебные разбирательства будут отпугивать потенциальных инвесторов.
Это напрямую угрожает и поставленным государством целям. Латвия уже отстает от целевых показателей по внедрению возобновляемой энергетики, а в сфере ветроэнергетики на сегодняшний день выполнено лишь 9% целей на 2030 год. Для их достижения необходимы новые инвестиции в энергетику и связанные с ней отрасли.
По мнению LAEA, последствия подобных решений выходят далеко за рамки одного проекта. Разработчики проектов возобновляемой энергетики в Латвии вкладывают значительные частные средства, создают новые мощности по производству электроэнергии и приносят экономические выгоды самоуправлениям, местным предприятиям и сообществам.
Если проекты останавливаются после длительного административного процесса без четких и заранее известных критериев, Латвия рискует лишиться инвестиций, рабочих мест, заказов для местных предприятий, выплат сообществам и новых производственных мощностей. Одновременно возрастает риск длительных судебных разбирательств, международных инвестиционных споров и необходимости выплаты государством значительных компенсаций.
LAEA призывает лиц, принимающих решения, обеспечить последовательный, юридически обоснованный и предсказуемый подход к проектам в сфере возобновляемой энергетики. Инвестор должен иметь возможность рассчитывать на заключения государственных институтов, установленные сроки, право быть выслушанным, а также на соблюдение принципов правовой определенности и надлежащего управления. В противном случае Латвия рискует утратить не только один проект, но и способность привлекать инвестиции, достигать целей 2030 года и обеспечивать рост.