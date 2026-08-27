Латвийцы хотели бы бесплатно сменить "засвеченные" мошенникам автомобильные номера. Что отвечает CSDD

В начале августа в результате кибератаки из информационных систем CSDD были получены персональные данные около 1,2 млн человек и примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами в адрес CSDD за последние 18 лет. Инцидент уже привел к серьезным последствиям для руководства ведомства. После призывов нескольких должностных лиц уйти в отставку свои полномочия сложили как правление, так и совет CSDD.