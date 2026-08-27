Латвийцы хотели бы бесплатно сменить "засвеченные" мошенникам автомобильные номера. Что отвечает CSDD
После масштабной кибератаки на систему Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) латвийцев волнует вопрос: смогут ли люди, чьи данные оказались у злоумышленников, бесплатно заменить регистрационные номера своих автомобилей. Однако пока для этого нет юридических оснований.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что пострадавшим в результате киберинцидента жителям следовало бы предоставить такую возможность. Однако в CSDD заявили, что у ведомства нет для этого юридических оснований.
В CSDD объяснили, что порядок работы и предоставления услуг дирекции регулируется нормативными актами. Поэтому ведомство, как исполнительная структура, будет выполнять решения Кабинета министров, если соответствующее решение о бесплатной замене номеров будет принято. При этом в CSDD признают, что произошедшая утечка данных вызывает серьезное беспокойство из-за риска мошенничества.
Как проверить, попали ли ваши данные к злоумышленникам
CSDD призывает клиентов проявлять осторожность и проверять любую полученную информацию самостоятельно через официальный портал e.csdd.lv, не переходя по ссылкам из электронных писем или SMS. После авторизации в своем профиле клиент может увидеть персональную информацию о том, были ли его данные получены в результате кибератаки.
Если данные действительно оказались у злоумышленников, человек сможет увидеть категории персональных данных и конкретную информацию, которая была извлечена.
В CSDD подчеркивают, что данные отображаются в том же виде, в котором они были получены злоумышленником. При этом информация была неструктурированной и неполной - ее извлекли из таблицы платежных квитанций.
Кроме того, значительная часть этих сведений сейчас может быть устаревшей. Например, автомобиль мог сменить владельца, быть списан, а у человека могли измениться фамилия или адрес.
На официальном сайте CSDD также создан отдельный раздел, где собрана актуальная информация о кибератаке и рекомендации по мерам безопасности.
Что произошло с данными
В начале августа в результате кибератаки из информационных систем CSDD были получены персональные данные около 1,2 млн человек и примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами в адрес CSDD за последние 18 лет. Инцидент уже привел к серьезным последствиям для руководства ведомства. После призывов нескольких должностных лиц уйти в отставку свои полномочия сложили как правление, так и совет CSDD.
Министр сообщения Рихард Козловскис инициировал служебное расследование. Оно должно в ускоренном порядке установить все обстоятельства кибератаки, определить ответственных и оценить, в частности, договор CSDD с компанией Tet на оказание услуг в сфере кибербезопасности.
Параллельно Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных из информационных систем CSDD. Государственная полиция также возбудила уголовный процесс по факту кибератаки.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем государственных акций CSDD является Министерство сообщения.