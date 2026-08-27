Заложение капсулы времени в фундамент LIDO māja
27 августа в фундамент LIDO māja торжественно заложили капсулу времени. LIDO māja станет масштабным производственно-логистическим и складским комплексом акционерного общества ...
ФОТО: в фундаменте нового комплекса LIDO māja в Иманте спрятали послание для будущих поколений
27 августа в фундамент будущего LIDO māja торжественно заложили капсулу времени. Его строят путем перестройки части исторического здания завода Rīgas Radiotehnika в Иманте, на проспекте Курземес, 3D. В реализацию проекта планируется вложить более 30 млн евро.
LIDO māja станет важным центром дальнейшего развития предприятия и следующим закономерным этапом роста LIDO. Возможности развития в нынешних помещениях исчерпаны, а производство достигло максимальной мощности. Новый комплекс позволит объединить в одном месте производство и связанную с ним логистическую и складскую инфраструктуру, а также внедрить современное производственное оборудование и технологии. В новом комплексе также разместится администрация LIDO.
На торжественном мероприятии выступили министр экономики Виктор Валайнис, заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс, член правления Apollo Grupp Тоомас Тийвел, председатель правления LIDO Рита Аузиня и финансовый директор SIA Aimasa Ивета Вуцена.
В капсулу времени поместили пожелания сотрудников LIDO, адресованные будущему предприятия и следующим поколениям. Это символически подчеркивает, что основу LIDO māja составляют люди - важнейшая опора компании. Именно благодаря их труду LIDO стало предприятием, каким его знают сегодня и каким оно будет развиваться в будущем.
"LIDO māja является убедительным свидетельством того, что латвийские предприятия готовы инвестировать, модернизировать производство и мыслить в гораздо более широком масштабе. Новое производство мощностью до 100 тонн в день означает не только повышение эффективности предприятия, но и рост конкурентоспособности и экспортного потенциала пищевой промышленности Латвии. Именно такие инвестиции нам необходимы - в предприятия, которые видят свое будущее в Латвии, создают здесь ценность и готовы конкурировать на международном уровне", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Общая площадь будущего проекта достигнет 16 000 квадратных метров. Завершить строительство здания и сдать его в эксплуатацию планируется весной 2028 года.
LIDO māja войдет в состав будущего многофункционального комплекса в Иманте, где также планируется создать развлекательную, торговую и сервисную инфраструктуру общей площадью 88 000 квадратных метров.