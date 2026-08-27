ФОТО: в фундаменте нового комплекса LIDO māja в Иманте спрятали послание для будущих поколений

"LIDO māja является убедительным свидетельством того, что латвийские предприятия готовы инвестировать, модернизировать производство и мыслить в гораздо более широком масштабе. Новое производство мощностью до 100 тонн в день означает не только повышение эффективности предприятия, но и рост конкурентоспособности и экспортного потенциала пищевой промышленности Латвии. Именно такие инвестиции нам необходимы - в предприятия, которые видят свое будущее в Латвии, создают здесь ценность и готовы конкурировать на международном уровне", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.