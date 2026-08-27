"Живем обычной жизнью": премьер призвал не путать подготовку к худшему сценарию с началом войны
Премьер-министр Андрис Кулбергс призвал жителей Латвии не поддаваться тревоге на фоне обсуждения возможного введения чрезвычайной ситуации в восточном приграничье.
"Хочу четко сказать жителям Латвии, что сейчас нет оснований для беспокойства. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился. Риск прямого военного вторжения России в Латвию в настоящее время низкий. Это подтверждает оценка ответственных служб безопасности, и это публично подчеркивал также президент государства", - заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
Война России против Украины продолжается, и Латвии необходимо учитывать различные гибридные угрозы - кибератаки, попытки диверсий, провокации и инциденты с беспилотными летательными аппаратами. Поэтому латвийские службы вместе с союзниками по НАТО постоянно следят за ситуацией в сфере безопасности, укрепляют восточную границу и совершенствуют готовность государства к различным сценариям угроз.
"Готовность к возможной угрозе - не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя путать. Обязанность правительства - быть готовым и к самым худшим сценариям, и именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру", - подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр призвал министерства, политиков и государственных должностных лиц особенно ответственно выбирать формулировки в вопросах безопасности и своевременно объяснять обществу суть принятых или планируемых решений.
"Безопасность - не инструмент предвыборной риторики, и зарабатывать политические очки на страхах людей нельзя. Общество имеет право получать точную, своевременную и понятную информацию. Я приношу извинения всем, у кого недостаточно разъясненная информация вызвала беспокойство", - подчеркнул премьер-министр.
Подготовленный Министерством климата и энергетики проект сейчас передан на общественное обсуждение и согласование. Правительство по нему еще не принимало решения.
Цель проекта - до принятия постоянного регулирования создать юридическую основу для действий в случае, если Национальные вооруженные силы объявят оранжевое предупреждение об угрозе воздушному пространству. В такой ситуации жителей призовут искать безопасное укрытие и ограничить передвижение, при этом части работников здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства придется продолжать работу.
Временное регулирование необходимо, чтобы в таких условиях четко определить критически важные услуги и порядок их предоставления, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также юридически урегулировать рабочее время, сверхурочную работу и надбавки за риск.
О необходимости подготовить такое временное решение до разработки постоянного регулирования правительство договорилось в конце июля. Подготовленный проект не основан на новом прогнозе военной угрозы, а учитывает предыдущий опыт, связанный с проникновением беспилотных летательных аппаратов и других неопознанных объектов в воздушное пространство Латвии. "Если больницам, предприятиям энергоснабжения, водного хозяйства или другим поставщикам критически важных услуг требуется специальное юридическое регулирование, чтобы в случае угрозы продолжать работу и защищать своих сотрудников, правительство рассмотрит такие предложения и примет необходимые решения. Однако технические и организационные меры по обеспечению готовности государства нельзя преподносить так, будто Латвия находится на пороге войны", - заявил Андрис Кулбергс.
"Латвия - безопасная страна и государство-член НАТО. В Латвии находятся силы союзников, наше воздушное пространство непрерывно контролируется, а восточная граница продолжает укрепляться. Мой призыв к жителям Латвии прост - будем жить своей обычной жизнью, сохранять спокойствие и одновременно оставаться бдительными", - призвал Андрис Кулбергс.