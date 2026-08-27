"Живем обычной жизнью": премьер призвал не путать подготовку к худшему сценарию с началом войны

О необходимости подготовить такое временное решение до разработки постоянного регулирования правительство договорилось в конце июля. Подготовленный проект не основан на новом прогнозе военной угрозы, а учитывает предыдущий опыт, связанный с проникновением беспилотных летательных аппаратов и других неопознанных объектов в воздушное пространство Латвии. "Если больницам, предприятиям энергоснабжения, водного хозяйства или другим поставщикам критически важных услуг требуется специальное юридическое регулирование, чтобы в случае угрозы продолжать работу и защищать своих сотрудников, правительство рассмотрит такие предложения и примет необходимые решения. Однако технические и организационные меры по обеспечению готовности государства нельзя преподносить так, будто Латвия находится на пороге войны", - заявил Андрис Кулбергс.