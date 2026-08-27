Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Куда в Риге везти деревья, поваленные бурей: важное уточнение для жителей
После бури в Риге осталось немало поваленных деревьев и веток, и у жителей возникает практический вопрос - куда все это везти?
Рижская дума определила два места для приема растительных отходов: на Uzvaras bulvāris, 16A и в Межапарке, на парковке возле Siguldas prospekts, 12.
Но есть важный нюанс: крупные бревна в Межапарк принимать не будут. Контейнеры там предназначены для других растительных отходов. Поэтому большие бревна и объемные куски древесины нужно отвозить исключительно на Uzvaras bulvāris, 16A.
Но тут возникает следующий вопрос: а как именно жителю доставить туда бревно? На общественном транспорте, очевидно, не получится. Так что владельцам поваленных деревьев придется самостоятельно позаботиться о подходящем транспорте или вывозе древесины.
Когда можно привезти отходы
Uzvaras bulvāris, 16A:
- в будние дни - 6.00–20.00;
- в выходные - 8.00–20.00.
Межапарк, парковка возле Siguldas prospekts, 12:
- в будние дни - 8.00–16.00.
То есть если после бури во дворе лежит большое поваленное дерево, ехать с ним в Межапарк не стоит - для крупной древесины предназначена площадка на Uzvaras bulvāris.