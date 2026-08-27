Автобусные перевозчики требуют от правительства решений до сентября - иначе будет акция протеста
Региональные автобусные перевозчики предупреждают о серьезных проблемах с финансированием и требуют от правительства решить их уже в ближайшее время. Если до сентября конкретных решений не будет, во второй половине месяца отрасль может провести акцию протеста.
Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija - LPPA) требует до 1 сентября утвердить юридический механизм индексации долгосрочных договоров, а до 15 сентября внести соответствующие изменения в действующие соглашения и найти дополнительное финансирование.
Причина проблемы проста: расходы перевозчиков за время действия договоров резко выросли, а цены, зафиксированные в соглашениях, за ними не успевают. Стоимость топлива увеличилась более чем на 56%, а общая инфляция с момента подачи конкурсных предложений достигла 38,1%.
Перевозчики уже больше года обсуждают ситуацию с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией, однако окончательного решения до сих пор нет.
Сколько денег нужно
По оценке LPPA, для сохранения нынешнего объема региональной маршрутной сети в 2026 году и далее необходимо дополнительно 9,2 млн евро из государственного бюджета.
Но даже эти деньги проблему полностью не решат. Они позволят государству оплачивать предусмотренный договорами объем перевозок, однако не компенсируют перевозчикам рост реальной себестоимости.
Именно поэтому отрасль настаивает на постоянной индексации долгосрочных договоров - начиная со второго года их действия. Такой механизм уже предложила Автотранспортная дирекция, и перевозчики его поддерживают.
Президент LPPA Иво Ошениекс предупреждает, что дальнейшее промедление может поставить под угрозу стабильность общественного транспорта в регионах.
"От обещаний необходимо переходить к конкретным решениям, поскольку каждое промедление повышает риск того, что проблему придется решать уже в гораздо более сложных условиях", - заявил он.
При этом запланированное с 1 января 2027 года повышение тарифов на общественный транспорт может несколько сократить необходимое государственное финансирование, однако не устранит несоответствие долгосрочных договоров фактическим расходам.
Перевозчики ждут действий правительства до сентября. В противном случае уже во второй половине сентября они готовы публично привлечь внимание к ситуации в отрасли.