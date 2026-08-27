Автобусные перевозчики требуют от правительства решений до сентября - иначе будет акция протеста

Причина проблемы проста: расходы перевозчиков за время действия договоров резко выросли, а цены, зафиксированные в соглашениях, за ними не успевают. Стоимость топлива увеличилась более чем на 56%, а общая инфляция с момента подачи конкурсных предложений достигла 38,1%.