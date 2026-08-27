Украинский военный обвинил экс-министра Спрудса в использовании его образа в политической рекламе
История украинского военнослужащего Сергея Шакуна, который находится в Латвии на лечении и реабилитации, неожиданно получила политическое продолжение. В Огрской центральной библиотеке он случайно встретил бывшего министра обороны Латвии Андриса Спрудса. Несколько дней спустя украинец увидел их рукопожатие в политическом видеоролике и потребовал удалить этот фрагмент.
Сергей рассказал в социальных сетях, что за время пребывания в Латвии познакомился со многими людьми, которые помогают Украине и Вооруженным силам Украины. По словам военнослужащего, среди них были обычные жители, представители бизнеса, местных самоуправлений, министры и руководители латвийских учреждений. Эти встречи, утверждает Сергей, проходили "в доброжелательной и открытой атмосфере".
Он отметил помощь латвийцев Украине, в том числе сбор средств на автомобили, передачу машин украинским военным и предоставление Украине автомобилей скорой помощи.
Однако одна из встреч оставила у него совершенно другие впечатления.
Встреча в библиотеке
Сергей находился в Огрской центральной библиотеке вместе со своими друзьями, во время разговора к ним подошел мужчина, поздоровался и представился бывшим министром обороны Латвии. Сергей говорит, что разговор продолжался всего несколько минут. Он спросил собеседника, помогает ли тот Украине и украинской армии. "Четкого ответа я не услышал", - утверждает военнослужащий.
Позже латвийские друзья рассказали Сергею о политической позиции бывшего министра в отношении Украины, в частности о его заявлениях и отношении к украинской государственности (по его мнению, Украина — это проект, а не государство). (Ранее Андрис Спрудс уже не раз подчеркивал, что его высказывание прошлых лет о "проеке Украины" было вырвано из контекста и искажено. - Прим. ред)
После этого мужчины снова встретились уже на выходе из библиотеки. "Я сказал ему простую вещь: Латвии нужно объединяться, укреплять собственное государство и учиться на опыте Украины, которая сегодня ценой жизней своих граждан защищает свою независимость", - написал Сергей. По его словам, в этот момент у людей, находившихся рядом с бывшим министром, в руках были политические материалы его партии. Сергей связал это с приближающимися в Латвии выборами и посчитал присутствие политиков в библиотеке частью предвыборной активности.
Украинский военнослужащий также оставил собеседнику свой номер телефона. "Если вы действительно хотите помогать Украине и Вооруженным силам Украины - оставил свой номер телефона", - рассказал он.
Рукопожатие оказалось в политическом ролике
Самое неожиданное, по словам Сергея, произошло позднее. После сильной непогоды, которая обрушилась на Латвию 22 августа, во многих местах возникли проблемы с электричеством и связью. Поэтому Сергей и его друзья смогли нормально выйти на связь только после возвращения в Ригу.
А 24 августа, в День независимости Украины, латвийские друзья показали ему политическое видео партии бывшего министра. В ролике Сергей неожиданно увидел фрагмент их встречи в Огрской библиотеке. На видео был показан момент, когда бывший министр подходит к нему, украинскому военнослужащему в форме, и здоровается с ним за руку.
Именно это и вызвало возмущение Сергея. "Я считаю это недопустимым", - написал он. По словам украинца, он не давал разрешения использовать свой образ в военной форме, кадры их встречи и сам факт рукопожатия в политической рекламе.
"Без моего разрешения использовать мое изображение в военной форме, нашу встречу и факт рукопожатия в собственной политической рекламе - это как минимум неэтично", - заявил Сергей.
Особенно возмутило его то, что такой фрагмент, по его мнению, может создавать у зрителей впечатление, будто бывший министр лично поддерживает Украину и украинских военных.
"Покажите поддержку не роликами, а делами"
Сергей потребовал удалить фрагмент с ним из политического видео. "Я не давал разрешения использовать себя в Вашей политической рекламе", - подчеркнул военнослужащий. При этом он предложил бывшему министру не ограничиваться публичными заявлениями. "Если вы хотите говорить о поддержке Украины - покажите это не политическими роликами, а конкретными делами", - заявил Сергей.
"Если вы хотите пожать нам руку, сфотографироваться и пообщаться - у вас есть наши контакты. Телефон есть. Мы открыты к разговору", - написал украинский военный.
Но использование его образа в политической рекламе без разрешения он назвал недопустимым. В конце своего сообщения Сергей еще раз повторил требование: "Поэтому еще раз: уберите этот фрагмент из видео. Это мое первое и крайнее требование. Точка".