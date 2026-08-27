Украинский военный обвинил экс-министра Спрудса в использовании его образа в политической рекламе

После этого мужчины снова встретились уже на выходе из библиотеки. "Я сказал ему простую вещь: Латвии нужно объединяться, укреплять собственное государство и учиться на опыте Украины, которая сегодня ценой жизней своих граждан защищает свою независимость", - написал Сергей. По его словам, в этот момент у людей, находившихся рядом с бывшим министром, в руках были политические материалы его партии. Сергей связал это с приближающимися в Латвии выборами и посчитал присутствие политиков в библиотеке частью предвыборной активности.