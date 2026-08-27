ФОТО: ремонт без закрытия - смотрим, что изменится в популярном спортклубе в AKROPOLE Rīga

Группа Lemon Gym и Impuls в настоящее время управляет 33 спортивными клубами в Литве, Латвии и Эстонии и насчитывает 85 000 клиентов. К концу 2027 года группа планирует расширить сеть до 40 спортивных клубов и увеличить число клиентов в странах Балтии до более чем 110 000. В 2025 году оборот группы в Латвии достиг 6,7 млн евро, что на 4% больше, чем годом ранее.