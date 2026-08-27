Таким будет Lemon Gym в AKROPOLE Rīga
Сеть спортивных клубов Lemon Gym инвестирует 400 000 евро в модернизацию своего крупнейшего клуба в Латвии, расположенного в AKROPOLE Rīga. ...
ФОТО: ремонт без закрытия - смотрим, что изменится в популярном спортклубе в AKROPOLE Rīga
Сеть спортивных клубов Lemon Gym инвестирует 400 000 евро в модернизацию своего крупнейшего клуба в Латвии, расположенного в AKROPOLE Rīga. Спортивный клуб, работающий в этом месте уже восемь лет, будет полностью обновлен в соответствии с новейшей концепцией Lemon Gym.
В рамках модернизации планируется изменить планировку помещений, расширить зону свободных весов, установить новые тренажеры, создать зону восстановления для посетителей и провести другие улучшения. Работы планируется завершить в конце октября. Во время ремонта спортивный клуб продолжит работу, и посетители, как обычно, смогут тренироваться в нем круглосуточно.
Спортивный клуб в AKROPOLE Rīga является крупнейшим клубом Lemon Gym в Латвии. Его площадь составляет 1622 квадратных метра. Это также один из наиболее посещаемых клубов сети - ежемесячно в нем регистрируется около 20 000 посещений.
В ходе модернизации планировка клуба будет изменена, при этом его общая площадь останется прежней. Для более эффективного использования помещений зону свободных весов увеличат почти вдвое. Кроме того, будут установлены дополнительные блочные тренажеры, подобранные с учетом потребностей посетителей клуба.
На месте прежней, больше не используемой стойки регистрации создадут зону восстановления Recovery. В ней будут доступны аппараты для терапии красным светом, устройства для лимфодренажного массажа Roll Shaper и гидромассажная кровать. В обновленном клубе также будут работать сауны.
Эти изменения отражают новую концепцию Lemon Gym, в которой одинаковое значение придается качественным тренировкам, полноценному восстановлению после физических нагрузок и хорошему самочувствию посетителей.
Рынок спортивных клубов в странах Балтии все еще обладает значительным потенциалом роста. Сейчас спортивные клубы посещают около 8-9% жителей региона, тогда как во многих странах Западной Европы этот показатель достигает примерно 12-14%.
Клуб в AKROPOLE Rīga также является единственным клубом Lemon Gym в Латвии, где доступны получившие мировую популярность тренировки HYROX - инновационный формат функционального фитнеса, вызывающий все больший интерес у сторонников активного образа жизни.
Сейчас в Риге работают восемь спортивных клубов Lemon Gym, а в сентябре еще один клуб откроется в Зиепниеккалнсе - одном из крупнейших микрорайонов столицы.
Группа Lemon Gym и Impuls в настоящее время управляет 33 спортивными клубами в Литве, Латвии и Эстонии и насчитывает 85 000 клиентов. К концу 2027 года группа планирует расширить сеть до 40 спортивных клубов и увеличить число клиентов в странах Балтии до более чем 110 000. В 2025 году оборот группы в Латвии достиг 6,7 млн евро, что на 4% больше, чем годом ранее.