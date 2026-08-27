Впервые присуждены стипендии Rietumu Banka за выдающиеся магистерские работы по экономике
Фото: пресс-фото
Пять студентов магистратуры Латвийского университета (ЛУ) впервые получили учрежденные Фондом ЛУ стипендии Rietumu Banka за выдающиеся исследования, посвященные важным для экономики и общества Латвии темам.
В Латвии

Впервые присуждены стипендии Rietumu Banka за выдающиеся магистерские работы по экономике

Отдел информации

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Впервые пяти студентам магистратуры Латвийского университета (ЛУ) присуждены "Стипендии Rietumu Banka" Фонда ЛУ за выдающиеся магистерские работы, посвященные важным для экономики и общества Латвии темам. Стипендия была учреждена по инициативе Rietumu Banka, чтобы содействовать вкладу академических исследований в развитие экономики Латвии и укреплять сотрудничество между высшим образованием, предпринимательством и финансовой отраслью.

"Я убеждена, что экономика Латвии обладает большим потенциалом, однако для его реализации необходимо четко осознавать и определять перспективные направления развития. Глобальная экономика стремительно меняется под влиянием технологий, глобализации, миграции, изменения климата и других факторов, поэтому сегодня особенно важно сосредоточиться на инновациях и будущем. Наука и образование часто играют в этих процессах определяющую роль, поэтому эти сферы необходимо поддерживать и создавать среду, способствующую творческому мышлению и появлению нестандартных идей. Я рада поддержать исследовательскую деятельность ЛУ и призываю других предпринимателей продолжить начатую нами традицию", - отмечает председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.

В рамках программы после защиты исследовательских выпускных работ, согласно решению оценочной комиссии, авторы четырех лучших магистерских работ получили единовременную стипендию в размере 3000 евро. Ее получили студенты факультета экономики и социальных наук ЛУ (ФЭСН ЛУ) Илзе Верпаковска, Инара Бабре и Даниил Прохоров, а также студент Банковской высшей школы ЛУ (БВШ ЛУ) Раймонд Удачс. Стипендия в размере 2000 евро присуждена студентке ФЭСН ЛУ Элизе Элизабете Хелмуте.

В знак признания вклада академических руководителей научному руководителю работы присуждается стипендия в размере 1000 евро. Эти стипендии получили профессор Сандра Екабсоне, профессор Ирина Соловьева, профессор Наталия Цудечка-Пуриня и ассоциированный профессор Олег Красноперов.

"Стипендия Rietumu Banka - это новая долгосрочная инициатива, которая свидетельствует о готовности предпринимателей вносить вклад в развитие академического превосходства и мотивирует молодых исследователей создавать практически применимые решения для развития экономики Латвии. Особенно важно, что меценат оценивает не только работу студентов, но и работу академических руководителей, поскольку выдающийся результат исследования является итогом тесного сотрудничества студента и академического руководителя. Такой подход к стипендиальным программам уникален, поскольку он подчеркивает значение времени, вложенного преподавателем в развитие молодых исследователей", - говорит руководитель Фонда ЛУ Зайга Пуце.

В номинированных магистерских работах проанализированы различные важные для экономики проблемы как на микро-, так и на макроуровне. Внимание уделено не только классическим темам экономического роста, привлечения финансирования и кредитования, но и актуальным сегодня вопросам финансового поведения населения, устойчивого развития предпринимательства и здорового образа жизни.

Студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Элиза Элизабете Хелмуте в магистерской работе "Анализ финансовой грамотности жителей Латвии в контексте финансового поведения" проанализировала финансовую грамотность жителей Латвии, уделив внимание привычкам, связанным с накоплениями и получением кредитов, а также определив основные вызовы в сфере финансового образования. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Сандра Екабсоне.

Стипендию за исследование "Роль институтов в содействии экономическому росту в развитых и развивающихся странах" получила студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Илзе Верпаковска. В работе проанализировано влияние качества институтов на экономический рост и определены аспекты управления и верховенства права, которые в наибольшей степени способствуют долгосрочному развитию государств. Результаты исследования содержат рекомендации для разработчиков политики по совершенствованию институциональной среды и содействию экономическому росту Латвии. Научный руководитель работы - ассоциированный профессор ЛУ Олег Красноперов.

В свою очередь, студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Инара Бабре в исследовании "Влияние низкого объема кредитования на экономический рост Латвии в 2008-2025 годах" проанализировала, как сохранявшийся длительное время низкий объем кредитования частного сектора и предприятий после финансового кризиса 2008 года повлиял на развитие экономики Латвии. Цель работы - количественно оценить влияние динамики кредитования на экономический рост и представить основанные на доказательствах выводы о значении кредитования для реализации потенциала развития Латвии. Научный руководитель работы - ассоциированный профессор ЛУ Олег Красноперов.

В центре внимания магистерской работы студента второго курса магистерской программы "Управление предпринимательской деятельностью" БВШ ЛУ Раймонда Удачса "Препятствия и факторы успеха при получении латвийскими малыми и средними предприятиями доступа к ориентированным на устойчивое развитие структурным и инвестиционным фондам ЕС" находятся возможности малых и средних предприятий по привлечению финансирования Европейского союза для проектов устойчивого развития. В исследовании проанализированы основные препятствия и факторы успеха, а также разработаны практические рекомендации по улучшению доступа предприятий к инвестициям и укреплению их конкурентоспособности. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Наталия Цудечка-Пуриня.

Студент первого курса магистерской программы "Финансовая экономика" ФЭСН ЛУ Даниил Прохоров в магистерской работе "Создание предприятия SIA FIT OLAINE" оценил возможности создания в Олайне современного центра спорта и активного отдыха. В исследовании проанализированы перспективы развития отрасли и разработана финансовая модель предприятия, позволяющая оценить экономическую жизнеспособность проекта и его потенциал для популяризации здорового образа жизни среди жителей Олайнского края. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Ирина Соловьева.

По инициативе мецената - Rietumu Banka - в конце 2025 года Фонд ЛУ объявил прием заявок на новую стипендию, цель которой заключается в укреплении связи между академической средой, предпринимательством и обществом. На стипендию в размере до 5000 евро могли претендовать студенты программ "Экономика" и "Финансовая экономика" факультета экономики и социальных наук ЛУ, а также программ "Финансовое управление", "Управление финансами и рисками", "Инновационное предпринимательство", "Международные финансы и банковское дело" и "Управление предпринимательской деятельностью" Банковской высшей школы ЛУ. На первую стипендию поступили 22 заявки.

Стипендиальная программа и в дальнейшем будет предоставлять молодым исследователям возможность претендовать на поддержку за выдающиеся магистерские работы, способствуя все более тесному сотрудничеству между академической средой и финансовой отраслью.

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