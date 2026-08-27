Впервые присуждены стипендии Rietumu Banka за выдающиеся магистерские работы по экономике

"Я убеждена, что экономика Латвии обладает большим потенциалом, однако для его реализации необходимо четко осознавать и определять перспективные направления развития. Глобальная экономика стремительно меняется под влиянием технологий, глобализации, миграции, изменения климата и других факторов, поэтому сегодня особенно важно сосредоточиться на инновациях и будущем. Наука и образование часто играют в этих процессах определяющую роль, поэтому эти сферы необходимо поддерживать и создавать среду, способствующую творческому мышлению и появлению нестандартных идей. Я рада поддержать исследовательскую деятельность ЛУ и призываю других предпринимателей продолжить начатую нами традицию", - отмечает председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.