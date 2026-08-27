Впервые присуждены стипендии Rietumu Banka за выдающиеся магистерские работы по экономике
Впервые пяти студентам магистратуры Латвийского университета (ЛУ) присуждены "Стипендии Rietumu Banka" Фонда ЛУ за выдающиеся магистерские работы, посвященные важным для экономики и общества Латвии темам. Стипендия была учреждена по инициативе Rietumu Banka, чтобы содействовать вкладу академических исследований в развитие экономики Латвии и укреплять сотрудничество между высшим образованием, предпринимательством и финансовой отраслью.
"Я убеждена, что экономика Латвии обладает большим потенциалом, однако для его реализации необходимо четко осознавать и определять перспективные направления развития. Глобальная экономика стремительно меняется под влиянием технологий, глобализации, миграции, изменения климата и других факторов, поэтому сегодня особенно важно сосредоточиться на инновациях и будущем. Наука и образование часто играют в этих процессах определяющую роль, поэтому эти сферы необходимо поддерживать и создавать среду, способствующую творческому мышлению и появлению нестандартных идей. Я рада поддержать исследовательскую деятельность ЛУ и призываю других предпринимателей продолжить начатую нами традицию", - отмечает председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.
В рамках программы после защиты исследовательских выпускных работ, согласно решению оценочной комиссии, авторы четырех лучших магистерских работ получили единовременную стипендию в размере 3000 евро. Ее получили студенты факультета экономики и социальных наук ЛУ (ФЭСН ЛУ) Илзе Верпаковска, Инара Бабре и Даниил Прохоров, а также студент Банковской высшей школы ЛУ (БВШ ЛУ) Раймонд Удачс. Стипендия в размере 2000 евро присуждена студентке ФЭСН ЛУ Элизе Элизабете Хелмуте.
В знак признания вклада академических руководителей научному руководителю работы присуждается стипендия в размере 1000 евро. Эти стипендии получили профессор Сандра Екабсоне, профессор Ирина Соловьева, профессор Наталия Цудечка-Пуриня и ассоциированный профессор Олег Красноперов.
"Стипендия Rietumu Banka - это новая долгосрочная инициатива, которая свидетельствует о готовности предпринимателей вносить вклад в развитие академического превосходства и мотивирует молодых исследователей создавать практически применимые решения для развития экономики Латвии. Особенно важно, что меценат оценивает не только работу студентов, но и работу академических руководителей, поскольку выдающийся результат исследования является итогом тесного сотрудничества студента и академического руководителя. Такой подход к стипендиальным программам уникален, поскольку он подчеркивает значение времени, вложенного преподавателем в развитие молодых исследователей", - говорит руководитель Фонда ЛУ Зайга Пуце.
В номинированных магистерских работах проанализированы различные важные для экономики проблемы как на микро-, так и на макроуровне. Внимание уделено не только классическим темам экономического роста, привлечения финансирования и кредитования, но и актуальным сегодня вопросам финансового поведения населения, устойчивого развития предпринимательства и здорового образа жизни.
Студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Элиза Элизабете Хелмуте в магистерской работе "Анализ финансовой грамотности жителей Латвии в контексте финансового поведения" проанализировала финансовую грамотность жителей Латвии, уделив внимание привычкам, связанным с накоплениями и получением кредитов, а также определив основные вызовы в сфере финансового образования. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Сандра Екабсоне.
Стипендию за исследование "Роль институтов в содействии экономическому росту в развитых и развивающихся странах" получила студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Илзе Верпаковска. В работе проанализировано влияние качества институтов на экономический рост и определены аспекты управления и верховенства права, которые в наибольшей степени способствуют долгосрочному развитию государств. Результаты исследования содержат рекомендации для разработчиков политики по совершенствованию институциональной среды и содействию экономическому росту Латвии. Научный руководитель работы - ассоциированный профессор ЛУ Олег Красноперов.
В свою очередь, студентка второго курса магистерской программы "Экономика" ФЭСН ЛУ Инара Бабре в исследовании "Влияние низкого объема кредитования на экономический рост Латвии в 2008-2025 годах" проанализировала, как сохранявшийся длительное время низкий объем кредитования частного сектора и предприятий после финансового кризиса 2008 года повлиял на развитие экономики Латвии. Цель работы - количественно оценить влияние динамики кредитования на экономический рост и представить основанные на доказательствах выводы о значении кредитования для реализации потенциала развития Латвии. Научный руководитель работы - ассоциированный профессор ЛУ Олег Красноперов.
В центре внимания магистерской работы студента второго курса магистерской программы "Управление предпринимательской деятельностью" БВШ ЛУ Раймонда Удачса "Препятствия и факторы успеха при получении латвийскими малыми и средними предприятиями доступа к ориентированным на устойчивое развитие структурным и инвестиционным фондам ЕС" находятся возможности малых и средних предприятий по привлечению финансирования Европейского союза для проектов устойчивого развития. В исследовании проанализированы основные препятствия и факторы успеха, а также разработаны практические рекомендации по улучшению доступа предприятий к инвестициям и укреплению их конкурентоспособности. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Наталия Цудечка-Пуриня.
Студент первого курса магистерской программы "Финансовая экономика" ФЭСН ЛУ Даниил Прохоров в магистерской работе "Создание предприятия SIA FIT OLAINE" оценил возможности создания в Олайне современного центра спорта и активного отдыха. В исследовании проанализированы перспективы развития отрасли и разработана финансовая модель предприятия, позволяющая оценить экономическую жизнеспособность проекта и его потенциал для популяризации здорового образа жизни среди жителей Олайнского края. Научный руководитель работы - профессор ЛУ Ирина Соловьева.
По инициативе мецената - Rietumu Banka - в конце 2025 года Фонд ЛУ объявил прием заявок на новую стипендию, цель которой заключается в укреплении связи между академической средой, предпринимательством и обществом. На стипендию в размере до 5000 евро могли претендовать студенты программ "Экономика" и "Финансовая экономика" факультета экономики и социальных наук ЛУ, а также программ "Финансовое управление", "Управление финансами и рисками", "Инновационное предпринимательство", "Международные финансы и банковское дело" и "Управление предпринимательской деятельностью" Банковской высшей школы ЛУ. На первую стипендию поступили 22 заявки.
Стипендиальная программа и в дальнейшем будет предоставлять молодым исследователям возможность претендовать на поддержку за выдающиеся магистерские работы, способствуя все более тесному сотрудничеству между академической средой и финансовой отраслью.