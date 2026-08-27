В Эстонии объявлен траур - страна прощается с отцом Каи Каллас

Помимо башни Длинный Герман, траурные флаги будут вывешены у Монумента победы в Освободительной войне, на Тартуской обсерватории и в других общественных местах. В память о Сийме Калласе траурные флаги могут вывесить также частные лица, учреждения и организации. По традиции, на пограничных пунктах флаг Эстонии не приспускается. В день общенационального траура в местах публичного вывешивания флаги иностранных организаций заменяются флагами Эстонии. Флаги президента, командующего Силами обороны и министра обороны в знак траура не приспускаются.