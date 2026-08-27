В Эстонии объявлен траур - страна прощается с отцом Каи Каллас
Правительство Эстонии объявило 29 августа, день прощания с бывшим премьер-министром Сиймом Калласом, скончавшимся 22 августа, общенациональным днем траура.
В этот день государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица приспустят государственные флаги Эстонии. Флаг будет приспущен и на башне Длинный Герман. Траурные флаги будут вывешены 29 августа в 8:00 и спущены в 21:00.
Помимо башни Длинный Герман, траурные флаги будут вывешены у Монумента победы в Освободительной войне, на Тартуской обсерватории и в других общественных местах. В память о Сийме Калласе траурные флаги могут вывесить также частные лица, учреждения и организации. По традиции, на пограничных пунктах флаг Эстонии не приспускается. В день общенационального траура в местах публичного вывешивания флаги иностранных организаций заменяются флагами Эстонии. Флаги президента, командующего Силами обороны и министра обороны в знак траура не приспускаются.
Сийм Каллас скончался 22 августа в возрасте 77 лет. Он был премьер-министром Эстонии, министром иностранных дел и финансов, президентом Банка Эстонии, вице-президентом Европейской комиссии и депутатом Рийгикогу нескольких созывов. Каллас был одним из авторов предложения о хозрасчетной Эстонии (IME), одним из руководителей денежной реформы 1992 года и одним из основателей эстонской Партии реформ. Его деятельность оказала значительное влияние на формирование восстановленной экономической системы Эстонии, а также на вступление страны в Европейский союз и НАТО.
В даннывй момент его дочь Кая Каллас является Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (с 1 декабря 2024 года). До назначения на этот пост она также была первой женщиной на посту премьер-министра Эстонии (2021—2024)
Публичное прощание с Сиймом Калласом состоится в субботу в концертном зале "Эстония", где также пройдет государственная панихида. Двери концертного зала "Эстония" будут открыты для посетителей с 11 часов утра в субботу. На месте можно будет оставить запись в книге соболезнований. После прощания желающие смогут остаться на государственную мемориальную церемонию.
Государственная канцелярия в сотрудничестве с семьей Сийма Калласа организует государственные похороны бывшего главы правительства. Решением правительства создана похоронная комиссия, которую возглавляет государственный секретарь Кейт Каземетс.