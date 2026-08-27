После визита главы ЦРУ в Москву Ринкевич обратился к жителям Латвии
Фото: Ilmars Znotins
Эдгар Ринкевич оценил угрозу прямого вторжения России в Латвию.
В Латвии

После визита главы ЦРУ в Москву Ринкевич обратился к жителям Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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На фоне сообщений о закрытом визите директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву и планов объявить чрезвычайную ситуацию в восточном приграничье президент Латвии Эдгар Ринкевич заверил, что оценка военной угрозы не изменилась.

Советник президента Мартиньш Дрегерис от имени Ринкевича подчеркнул, что непосредственной угрозы российского вторжения сейчас нет. Вместе с тем сохраняется вероятность различных диверсий, кибератак и гибридных операций. Как ранее отмечал президент, Латвия, другие страны НАТО и Европейского союза регулярно сталкиваются с подобными действиями.

Меры по их предотвращению принимают латвийские органы внутренних дел, Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО.

"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности", - заявил Дрегерис.

"Главной целью визита было предостеречь от эскалационных действий в отношении стран Балтии", - заявил один из источников.

По словам второго собеседника издания, директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Рэтклифф предупреждал Россию о недопустимости нападения на страны НАТО.

Тем временем находящееся под руководством Национального объединения Министерство климата и энергетики передало на согласование проект распоряжения Кабинета министров. Он предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Министерство объясняет необходимость такого решения риском эскалации военных действий России, а также участившимися случаями обнаружения беспилотников и других неопознанных объектов в воздушном пространстве Латвии или вблизи государственной границы.

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Национальные вооруженные силыThe Wall Street JournalPoliticoМинистерство климата и энергетикиЦРУЛатвияЭдгар РинкевичСШАНАТО

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