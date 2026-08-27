После визита главы ЦРУ в Москву Ринкевич обратился к жителям Латвии

Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом в среду изданию Politico рассказали два информированных источника.