После визита главы ЦРУ в Москву Ринкевич обратился к жителям Латвии
На фоне сообщений о закрытом визите директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву и планов объявить чрезвычайную ситуацию в восточном приграничье президент Латвии Эдгар Ринкевич заверил, что оценка военной угрозы не изменилась.
Советник президента Мартиньш Дрегерис от имени Ринкевича подчеркнул, что непосредственной угрозы российского вторжения сейчас нет. Вместе с тем сохраняется вероятность различных диверсий, кибератак и гибридных операций. Как ранее отмечал президент, Латвия, другие страны НАТО и Европейского союза регулярно сталкиваются с подобными действиями.
Меры по их предотвращению принимают латвийские органы внутренних дел, Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО.
"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности", - заявил Дрегерис.
Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом в среду изданию Politico рассказали два информированных источника.
"Главной целью визита было предостеречь от эскалационных действий в отношении стран Балтии", - заявил один из источников.
По словам второго собеседника издания, директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Рэтклифф предупреждал Россию о недопустимости нападения на страны НАТО.
Тем временем находящееся под руководством Национального объединения Министерство климата и энергетики передало на согласование проект распоряжения Кабинета министров. Он предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.
Министерство объясняет необходимость такого решения риском эскалации военных действий России, а также участившимися случаями обнаружения беспилотников и других неопознанных объектов в воздушном пространстве Латвии или вблизи государственной границы.