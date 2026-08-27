Война за Rīgas siltums: государство хочет забрать акции у Риги, мэр столицы предлагает обратное

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что вопрос передачи акций уже обсуждался как в правительстве, так и с руководством Рижской думы. По его словам, представители Риги сами ранее говорили о необходимости иметь одного владельца Rīgas siltums. Валайнис согласен с этой идеей, но считает, что контроль должен перейти государству.