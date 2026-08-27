Война за Rīgas siltums: государство хочет забрать акции у Риги, мэр столицы предлагает обратное
Пока Министерство экономики передало на согласование проект распоряжения о передаче принадлежащих Рижскому самоуправлению акций Rīgas siltums в государственную собственность, мэр Риги Виeстурс Клейнбергс предложил поступить наоборот - передать муниципалитету принадлежащие государству акции компании.
Согласно аннотации к проекту, официальных консультаций с Рижской думой по этому вопросу пока не проводилось. Государство лишь планирует обратиться к самоуправлению с предложением безвозмездно передать свои акции. При этом в документе не уточняется, что произойдет, если Рижская дума откажется.
Сейчас Риге принадлежит 49% акций Rīgas siltums, государству - 48,995%, а государственному Latvenergo - еще 0,005%. Оставшиеся 2% принадлежат SIA Enerģijas risinājumi. RIX, которая косвенно связана с крупнейшим владельцем компании по управлению окружающей средой CleanR Гунтарсом Кокоревичем.
Почему государство хочет забрать акции
Министерство экономики считает, что нынешняя структура собственности обеспечивает общественный контроль над Rīgas siltums, но одновременно требует постоянного согласования позиций двух государственных акционеров. По мнению министерства, акции Рижского самоуправления следует безвозмездно передать государству в соответствии с законом об управлении государственными капитальными компаниями.
В качестве одного из аргументов министерство ссылается на выводы парламентской комиссии, расследовавшей ситуацию с централизованным теплоснабжением Риги. Комиссия пришла к выводу, что теплоэлектроцентрали Latvenergo играют важную роль на рынке теплоснабжения Риги. Именно на них образуется значительный объем доступного остаточного тепла, а Latvenergo выполняет функцию балансировщика системы централизованного теплоснабжения.
Поэтому, считает Минэкономики, логично, чтобы государство, которое владеет Latvenergo, стало крупнейшим акционером и Rīgas siltums. Это, по мнению министерства, позволит согласованно принимать решения об использовании остаточного тепла ТЭЦ.
Мэр Риги предлагает сделать все наоборот
Виeстурс Клейнбергс, однако, заявил, что сама Рига готова стать мажоритарным акционером Rīgas siltums - если правительство в рамках пересмотра государственного участия предложит передать городу принадлежащие государству акции. При этом мэр подчеркивает: изменение структуры собственности не должно быть самоцелью. Главным критерием должна стать выгода для жителей Риги - более низкий тариф и меньшие счета за отопление.
"Рижанам недостаточно обещания, что тариф существенно не вырастет. Мы должны использовать все экономически обоснованные возможности для снижения затрат на закупку тепла и работу предприятия", - заявил Клейнбергс.
По его словам, прежде чем менять структуру собственности, необходимо полностью оценить обязательства Rīgas siltums, будущие инвестиции, техническое состояние теплосетей, финансовые риски и влияние разных моделей управления на тариф.
Мэр также считает необходимым максимально эффективно использовать доступное тепло, в том числе тепло и остаточное тепло ТЭЦ Latvenergo, при этом сохраняя энергетическую безопасность и конкуренцию. Кроме того, Рига предлагает оценить возможность объединения систем теплоснабжения Риги и Рижского региона и создания координированной модели управления теплосетями в Рижской агломерации.
Министр: Рижская дума потеряла готовность управлять такими активами
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что вопрос передачи акций уже обсуждался как в правительстве, так и с руководством Рижской думы. По его словам, представители Риги сами ранее говорили о необходимости иметь одного владельца Rīgas siltums. Валайнис согласен с этой идеей, но считает, что контроль должен перейти государству.
Он напомнил, что половина акций Rīgas siltums оказалась у Рижской думы в результате приватизации, когда Министерство экономики передало городу половину пакета.
По мнению министра, со временем стало очевидно, что у Рижской думы не было достаточной заинтересованности в решении проблем теплоснабжения. Об этом, как считает Валайнис, свидетельствуют как работа парламентской комиссии, так и прежние проблемы с управлением муниципальными предприятиями. "Поэтому Минэкономики предлагает взять на себя эту ответственность", - объяснил министр.
При этом прямых переговоров с Рижской думой о передаче акций пока, по его словам, не проводилось. Сначала правительство должно принять решение, после чего начнется обсуждение в установленном законом порядке. Если Рига откажется передавать акции, муниципалитету придется представить собственное объяснение, концепцию и альтернативное предложение, заявил Валайнис.
Министр также довольно резко оценил подход Рижской думы к управлению компанией. По его словам, среди запросов самоуправления к Rīgas siltums были вопросы уровня "как внедрить в компании картонные кофейные стаканчики", тогда как действительно важные проблемы остаются нерешенными.
"Возможно, раньше они были более готовы, но сейчас эта готовность потеряна", - заявил Валайнис.