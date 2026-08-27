"Это не сигнал о вторжении": зачем Латвии понадобился особый план для восточного приграничья

Витенбергс добавил, что в распоряжении властей сейчас нет информации о готовящемся вторжении. Речь идет о необходимости подготовиться к различным сценариям воздушной угрозы и заранее установить порядок действий. "Жителям важно понимать, что объявление чрезвычайной ситуации в данном случае не является сигналом о предстоящем вторжении. Это превентивная мера, призванная предоставить государству необходимые инструменты на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечить бесперебойную работу критически важных служб", - заявил министр.