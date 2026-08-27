"Это не сигнал о вторжении": зачем Латвии понадобился особый план для восточного приграничья
Подготовленный Министерством климата и энергетики (МКЭ) проект распоряжения о введении чрезвычайной ситуации в приграничье Латвии не является сигналом о готовящемся вторжении, а представляет собой превентивную меру на случай, если при воздушной угрозе потребуется обеспечить непрерывность критически важных услуг, пояснил агентству LETA министр климата и энергетики Янис Витенбергс.
В МКЭ подчеркнули, что проект распоряжения "Об объявлении чрезвычайной ситуации на территории восточного приграничья Латвии" не предусматривает непосредственно введение чрезвычайной ситуации, а определяет порядок действий в случае ее объявления.
"Цель объявления чрезвычайной ситуации не связана с прогнозом или предположением о том, что Латвии угрожает вторжение. Необходимо создать четкое правовое регулирование для случаев, когда во время воздушной угрозы работники критически важных отраслей должны продолжать работу, чтобы жители сохраняли доступ к основным услугам", - , заявил агентству LETA министр климата и энергетики Янис Витенбергс.
По словам Витенбергса, предлагаемый правовой акт должен определить порядок работы служб и предприятий, отвечающих за общественную безопасность, здравоохранение и бесперебойное функционирование инфраструктуры. Временное регулирование будет действовать до внесения необходимых изменений в законодательство.
Сейчас в энергетике, водном хозяйстве и здравоохранении нет достаточного регулирования для ситуаций, когда через систему широковещательных сообщений жителям рассылают предупреждение об угрозе в воздушном пространстве с призывом укрыться и ограничить передвижение, однако отдельные сотрудники должны оставаться на рабочих местах.
По словам министра, такая ситуация создает риски для самих работников и правовую неопределенность для работодателей.
"Необходимо ввести специальное временное регулирование, которое позволит определить, какие сотрудники и при каких обстоятельствах должны продолжать работу, какие требования безопасности к ним применяются, а также обеспечить их при необходимости средствами индивидуальной защиты и доплатами за риск", - пояснил Витенбергс.
Одной из причин подготовки нового регулирования стал опыт последнего года, когда в воздушное пространство Латвии залетали беспилотные летательные аппараты и другие неопознанные объекты.
Особенно часто риск воздушной угрозы касается восточного приграничья Латгале, а также Алуксненского, Балвского, Резекненского, Ливанского, Лудзенского, Прейльского, Аугшдаугавского, Краславского краев, Резекне, Даугавпилса и Даугавпилсского края.
"Необходимо четкое регулирование, определяющее, как в подобных ситуациях обеспечить бесперебойность критически важных услуг и одновременно защитить людей, которые их предоставляют", - подчеркнул министр климата и энергетики.
Витенбергс добавил, что в распоряжении властей сейчас нет информации о готовящемся вторжении. Речь идет о необходимости подготовиться к различным сценариям воздушной угрозы и заранее установить порядок действий. "Жителям важно понимать, что объявление чрезвычайной ситуации в данном случае не является сигналом о предстоящем вторжении. Это превентивная мера, призванная предоставить государству необходимые инструменты на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечить бесперебойную работу критически важных служб", - заявил министр.
Он подчеркнул, что государство обязано не только реагировать на уже произошедшие инциденты, но и заранее совершенствовать правовое регулирование, защищая людей, которые во время кризиса продолжают обеспечивать общество необходимыми услугами.
По словам Витенбергса, предлагаемые меры касаются готовности государства, безопасности работников и устойчивости критической инфраструктуры, а не прогноза о приближающемся вторжении.
Планируемое регулирование будет применяться только в том объеме, который соответствует конкретной угрозе и необходимости поддерживать работу критически важных служб.
"Это не долгосрочное решение. Следующим этапом станет принятие нового законодательства, которое будет регулировать этот вопрос на постоянной основе без необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию", - рассказал Витенбергс.
По его словам, сейчас объявление чрезвычайной ситуации является временным правовым механизмом, позволяющим предоставить дополнительные полномочия предприятиям и учреждениям энергетики, водного хозяйства и здравоохранения. В настоящее время сделать это, например, одним распоряжением Кабинета министров юридически невозможно.