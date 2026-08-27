В Риге готовят к открытию новый супермаркет с частью ассортимента SKY
В конце 2026 года в Риге планируется открыть первый магазин нового формата top! HYPER. Он разместится по адресу гатве Карля Улманя, 122, где ранее работал супермаркет SKY.
Латвийская торговая сеть top!, в которую сейчас входят 225 магазинов top! и mini top!, намерена развивать новый формат в Риге и других крупных городах Латвии.
По информации компании, top! HYPER будет отличаться от существующих магазинов сети большей площадью и расширенным ассортиментом. В нем планируется увеличить выбор товаров латвийских производителей, свежих и замороженных продуктов, а также вин.
Как рассказала член правления торговой сети top! Илзе Приедите, в новом магазине также будут продаваться отдельные товары из Западной Европы, включая продукцию, которая ранее была представлена в SKY.
"Мы хотим использовать накопленный в регионах опыт при создании нового формата супермаркета в Риге и других крупных городах Латвии", - заявила Приедите.
Отдельное внимание планируется уделить винному отделу. Помимо уже представленных в Латвии вин европейских производителей, сеть намерена включить в ассортимент несколько новых брендов из Бордо и Италии.
В top! HYPER планируют открыть отделы свежего мяса, рыбы и морепродуктов. Также в магазине будет продаваться кулинарная продукция собственного производства. Как и в других магазинах сети, на месте будут выпекать сладкие и несладкие булочки.
Для нового формата разработан отдельный концепт интерьера и визуального оформления. Его автором стала дизайнер Нора Гаваре. По заявлению компании, торговый зал сделают более просторным и разделят на понятные для покупателей зоны.
В магазине продолжат проводить акции, действующие в сети top!. Точная дата открытия, перечень услуг и подробности об ассортименте пока не сообщаются. Компания обещает предоставить эту информацию ближе к открытию магазина.