Кибератака на CSDD: теперь каждый клиент может узнать, какие его данные оказались у злоумышленников
Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) сообщает, что у каждого клиента, чьи персональные данные могли пострадать в результате кибератаки, появилась возможность самостоятельно проверить, какая информация была похищена.
Войдя в свой профиль на портале электронных услуг CSDD e.csdd.lv, клиент может узнать, были ли его персональные данные получены злоумышленниками. Если данные действительно оказались у них, там же можно увидеть категории персональных данных и конкретную информацию.
Данные на e.csdd.lv отображаются именно в том виде, в котором они были извлечены во время кибератаки и оказались у злоумышленников. При этом информация была получена из таблицы платежных квитанций в неструктурированном и неполном виде.
CSDD призывает клиентов не распространять эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях.
Поскольку в результате кибератаки пострадало большое количество клиентов, полученные злоумышленниками данные потенциально могут использоваться для различных мошеннических схем. CSDD рекомендует проявлять осторожность и проверять любую полученную информацию непосредственно на e.csdd.lv, не переходя по ссылкам из электронных писем или SMS.
Также CSDD рекомендует установить на смартфон приложение CERT.LV DNS ugunsmūris, которое блокирует мошеннические звонки и сообщения, а также опасные сайты. Пользователям eParaksts mobile советуют ознакомиться с рекомендациями по безопасности, подготовленными eParaksts.
На официальном сайте CSDD создан специальный раздел, где собрана актуальная информация о кибератаке на информационные системы ведомства и рекомендации по мерам безопасности.