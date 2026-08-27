СЗК: вместо решения проблем с электричеством министр от Нацобъединения опять говорит об угрозе со стороны России

При этом угрозу со стороны России Рокпелнис считает давно известным фактором. По его словам, военная угроза существует уже несколько лет, а за это время Латвия существенно укрепила свои оборонные возможности. "Трудно представить ситуацию, в которой господину Витенбергсу была бы доступна другая или более подробная информация об угрозе с востока, чем президенту государства или министру обороны. Поэтому считаю, что такое заявление никому не помогает", - заявил глава фракции СЗК.