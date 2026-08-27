СЗК: вместо решения проблем с электричеством министр от Нацобъединения опять говорит об угрозе со стороны России
Вместо плана на случай перебоев с электричеством и топливом министр Янис Витенбергс рассказал об угрозе со стороны России. В Союзе зеленых и крестьян считают, что такое заявление лишь усиливает тревогу и никому не помогает.
От министра климата и энергетики Яниса Витенбергса ("Национальное объединение") общество скорее ожидало конкретного плана действий на случай проблем с доступностью энергоресурсов, чем заявлений об угрозе со стороны России. Об этом заявил председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис.
Поводом для критики стал подготовленный Министерством климата и энергетики проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в восточных приграничных районах Латвии. Речь идет о сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Рокпелнис заявил, что от главы энергетического ведомства ожидал прежде всего конкретных решений по вопросам, которые непосредственно относятся к его ответственности.
"От господина Яниса Витенбергса мы ожидали плана и действий в связи с доступностью энергоресурсов - с учетом ситуации на рынке топливных гранул и доступности электроэнергии во время бурь", - сказал политик.
При этом угрозу со стороны России Рокпелнис считает давно известным фактором. По его словам, военная угроза существует уже несколько лет, а за это время Латвия существенно укрепила свои оборонные возможности. "Трудно представить ситуацию, в которой господину Витенбергсу была бы доступна другая или более подробная информация об угрозе с востока, чем президенту государства или министру обороны. Поэтому считаю, что такое заявление никому не помогает", - заявил глава фракции СЗК.
Между тем Министерство климата и энергетики подготовило проект, предусматривающий объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточной приграничной зоне Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. В министерстве объясняют необходимость таких мер угрозой эскалации военных действий со стороны России, а также необходимостью обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры и быть готовыми к возможным угрозам с воздуха. Проект предусматривает и ряд временных исключений, связанных с организацией работы, регулированием сверхурочных часов и обеспечением критически важных услуг.