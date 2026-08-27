Мнение: налог на недвижимость лишает людей чувства хозяина своей земли и ослабляет государство
Налог на недвижимость в Латвии следует отменить или как минимум полностью освободить от него единственное жилье и земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. С таким предложением выступил председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис. По его мнению, нынешняя система не только увеличивает расходы жителей и предпринимателей, но и ослабляет связь людей со своей землей и государством.
Фермер платит независимо от того, заработал он или понес убытки
В Латвии вновь обсуждается необходимость пересмотра налоговой системы, чтобы она способствовала экономическому росту и не препятствовала инвестициям. Одновременно актуальным стал вопрос о поправках, предусматривающих изменения в применении налога на недвижимость.
Гунтис Гутманис считает этот налог одним из наиболее проблемных для сельскохозяйственной отрасли. В отличие от подоходного налога, его размер не связан с тем, удалось ли владельцу имущества заработать.
"Это налог не на прибыль или доходы, а на сам факт существования собственности", - подчеркивает Гутманис.
Для фермера земля является основным средством производства, как завод для промышленного предприятия или судно для рыбака. Однако платить за нее приходится даже тогда, когда хозяйство завершает год с убытками. По мнению представителя отрасли, это снижает конкурентоспособность латвийских фермеров и ограничивает их возможности вкладывать средства в развитие.
Временная мера превратилась в постоянный налог
Гутманис также напоминает об истории появления нынешней модели налога. Она была введена во время финансового кризиса 2009-2010 годов как один из инструментов бюджетной консолидации.
Тогда обществу налог представляли в качестве чрезвычайной меры, необходимой для стабилизации государственных финансов. С момента кризиса прошло более 15 лет, однако временное решение продолжает действовать.
"Кризис давно закончился, но временный инструмент превратился в постоянный налог", - отмечает Гутманис.
По его мнению, властям следовало бы заново оценить, сохраняются ли первоначальные причины, которыми объяснялось введение такой нагрузки.
Доходы самоуправлений можно компенсировать из других источников
Одним из главных аргументов против отмены налога остается зависимость самоуправлений от поступлений за недвижимость. Однако Гутманис считает, что реальная ситуация значительно сложнее.
Муниципалитеты действительно получают эти деньги, но основную часть их бюджетов формируют подоходный налог с населения и государственные субсидии. Как указывает автор инициативы, Организация экономического сотрудничества и развития также отмечала значительную зависимость латвийских самоуправлений от государственного финансирования. Поэтому налог на недвижимость, по его словам, нельзя считать единственным или доминирующим источником муниципальных доходов.
Гутманис предлагает компенсировать его отмену за счет увеличения доли подоходного налога, направляемой самоуправлениям, или перераспределения поступлений от других налогов. Он полагает, что такое решение позволило бы сохранить финансовую стабильность муниципалитетов.
У семей ежегодно оставалось бы на сотни евро больше
Для жителей отмена налога означала бы немедленное снижение расходов. По оценке Гутманиса, во многих латвийских самоуправлениях домохозяйства ежегодно платят за недвижимость около 150-300 евро. Для владельцев частных домов и сельских хозяйств суммы нередко оказываются значительно выше.
"Эти деньги остались бы в распоряжении семей, увеличивая возможности потребления, накопления или инвестиций в содержание собственности", - считает Гутманис.
Фактически речь шла бы о снижении налоговой нагрузки, которое затронуло бы почти каждую семью, владеющую недвижимостью.
Особенно заметным эффект мог бы стать для сельского хозяйства. Не потраченные на налог средства фермеры могли бы направить на мелиорацию, повышение плодородия почвы, покупку техники или увеличение зарплат работникам.
"Каждый евро, который не нужно платить в виде налога за землю, можно вложить в развитие хозяйства", - говорит председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.
В других странах основное жилье защищают льготами
Гутманис обращает внимание и на то, что единой модели налогообложения недвижимости в Европе не существует.
В Эстонии налог преимущественно распространяется на землю, а жилые здания им не облагаются. В Литве долгое время не было всеобщего ежегодного налога на основное место жительства, хотя в последние годы обсуждается расширение системы.
В ряде европейских государств для основного жилья предусмотрены значительные льготы или высокие необлагаемые пороги. Латвия, напротив, выбрала сравнительно широкое применение налога как к жилью, так и к недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. По мнению Гутманиса, это увеличивает постоянные расходы латвийских предприятий и ухудшает их положение по сравнению с конкурентами.
За долги можно лишиться единственного жилья
Отдельные вопросы у представителя сельскохозяйственной отрасли вызывает соответствие существующей системы статье 105 Конституции Латвии, которая гласит: "Каждый имеет право на собственность".
Конституция допускает ограничение этого права законом и в интересах общества. Конституционный суд также неоднократно указывал, что налоги являются ограничением права собственности и должны соответствовать принципу соразмерности.
По словам Гутманиса, законодатель должен обосновать не только легитимную цель налога, но и отсутствие более щадящих способов ее достижения.
При продолжительной неуплате налога может начаться процедура взыскания, а имущество должника в итоге может быть продано на аукционе. Это означает, что человек способен лишиться даже единственного жилья из-за накопившегося налогового долга. "Человек может потерять свое единственное жилье не потому, что оно было приобретено незаконно или понадобилось для общественных нужд, а из-за налоговой задолженности", - отмечает Гутманис.
По его мнению, такая возможность вызывает серьезные сомнения в соразмерности существующей системы. Фактически право человека сохранять собственность зависит от его способности ежегодно платить за сам факт владения ею.
"Патриотов можно воспитать лишь тогда, когда им что-то принадлежит"
Гутманис убежден, что налоговую систему нельзя превращать в наказание за содержание имущества. Ее задачей должно быть содействие экономическому развитию.
Поэтому он предлагает либо полностью отменить налог на недвижимость, либо освободить от него единственное жилье и земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. По его мнению, это способствовало бы повышению конкурентоспособности Латвии, развитию регионов и улучшению благосостояния жителей.
Гутманис связывает право собственности не только с экономикой, но и с устойчивостью государства. Он считает, что человек, которому принадлежит дом или земля, сильнее заинтересован в защите своей страны.
"Только гражданин, которому что-то принадлежит, по-настоящему заинтересован защищать эту землю и государство. Патриотов можно воспитать лишь тогда, когда им здесь что-то принадлежит. Тогда им есть что защищать и за что бороться", - заявил Гутманис.
Одновременно он критически оценивает предложения о введении дополнительного налога на наследство. По его мнению, подобные инициативы могут усиливать отчуждение людей от своей земли. "Складывается впечатление, что мы научились у иностранных специалистов тому, что должны делать, но не задумались, действительно ли нам это необходимо", - заключил Гутманис.