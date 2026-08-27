Мнение: налог на недвижимость лишает людей чувства хозяина своей земли и ослабляет государство

Одновременно он критически оценивает предложения о введении дополнительного налога на наследство. По его мнению, подобные инициативы могут усиливать отчуждение людей от своей земли. "Складывается впечатление, что мы научились у иностранных специалистов тому, что должны делать, но не задумались, действительно ли нам это необходимо", - заключил Гутманис.