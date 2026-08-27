Буря ушла - электричество унесла: 6800 клиентов все еще не подключены
Спустя четыре дня после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему наблюдаются примерно у 6800 клиентов, сообщили в Sadales tīkls.
Утром в четверг наиболее существенные перебои с электроснабжением наблюдались в Айзкраукльском, Екабпилсском и Баускском краях. К 6 часам 27 августа восстановлено электроснабжение примерно 98,5% клиентов и устранены 1774 повреждения распределительной электросети, вызванные бурей.
Работу по устранению повреждений продолжают более 200 бригад Sadales tīkls, которым помогают специалисты эстонского оператора распределительной системы Elektrilevi, Государственной пожарно-спасательной службы и Latvijas Valsts meži.
По завершении работ в сети среднего напряжения могут возникнуть ситуации, когда житель получает информацию о восстановлении электроснабжения, но фактически электричество не появляется. Это означает, что повреждение имеется также в сети низкого напряжения, которая доставляет электричество до самого жилья, поэтому в такой ситуации предприятие просит зарегистрировать новую заявку. Также могут возникнуть ситуации, когда после восстановления электроснабжения происходит повторное отключение. Такие ситуации возможны, поскольку сломанные деревья или ветки все еще могут продолжать падать на линии электропередачи, вызывая новые дефекты.
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В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье на Латвию обрушилась сильнейшая буря. Непогода вызвала обширные повреждения распределительных и передающих электросетей, в результате чего без электроснабжения остались 277 000 домохозяйств и предприятий по всей Латвии.