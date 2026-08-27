Буря ушла - электричество унесла: 6800 клиентов все еще не подключены

По завершении работ в сети среднего напряжения могут возникнуть ситуации, когда житель получает информацию о восстановлении электроснабжения, но фактически электричество не появляется. Это означает, что повреждение имеется также в сети низкого напряжения, которая доставляет электричество до самого жилья, поэтому в такой ситуации предприятие просит зарегистрировать новую заявку. Также могут возникнуть ситуации, когда после восстановления электроснабжения происходит повторное отключение. Такие ситуации возможны, поскольку сломанные деревья или ветки все еще могут продолжать падать на линии электропередачи, вызывая новые дефекты.