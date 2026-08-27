Правда о магазине Shein в Риге: кто на самом деле стоял за громким открытием

"Информацию у нас никто особо не спрашивал - зато новости распространялись молниеносно. А потом мы сами стали "самозванцами". Мы тем временем сидели, ели попкорн и наблюдали, как люди в интернете сами создают историю, в которой мы уже были главными злодеями. И самый важный вопрос - окупился ли для нас Shein Club? Нет", - рассказали в компании.