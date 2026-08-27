Правда о магазине Shein в Риге: кто на самом деле стоял за громким открытием
Магазин напротив памятника Свободы собирал очереди, а СМИ писали об открытии первого Shein в Латвии. Спустя год выяснилось: за громкой историей стоял совсем другой эксперимент - и он принес владельцам убытки.
Больше года назад внимание рижан привлек необычный вид на перекрестке улиц Бривибас и бульвара Райня - в витринах одного из зданий напротив памятника Свободы появилась надпись Shein и QR-код, который вел на сайт с сообщением об открытии первого магазина Shein в Латвии. Уже тогда китайская онлайн-платформа пользовалась огромной популярностью во всем мире, в том числе в Латвии. В основном компания предлагала одежду, обувь, аксессуары и другие товары по сравнительно низким ценам.
Хотя продукцию Shein в основном покупали через интернет, в разных странах мира компания время от времени открывала временные pop-up-магазины, где покупатели могли посмотреть и приобрести товары лично. В Токио же работал постоянный выставочный зал Shein, где товары можно было осмотреть, но заказ нужно было оформить онлайн, отсканировав QR-код.
Поэтому и в Латвии объявление об открытии магазина Shein вызвало настоящий ажиотаж. В первые дни у магазина выстраивались длинные очереди, а социальные сети заполняли публикации о новом месте. Однако вскоре очереди исчезли, публикаций стало меньше, а первоначальный интерес угас.
Как позже объяснили в социальных сетях Četras zoles, концепция Shein Club появилась в тот момент, когда компания получила возможность приобрести нереализованные остатки товаров Shein. Увидев популярность бренда в Латвии, компания решила дать этим товарам второй шанс и предложить их покупателям уже в обычном магазине.
По словам представителей Četras zoles, физический магазин позволял покупателям увидеть и примерить товар перед покупкой, избежав риска, что заказанная через интернет одежда окажется неподходящего размера или будет выглядеть не так, как ожидалось. Особенно большой выбор был представлен среди вечерних платьев - это было выгодное решение для тех, кто не хотел много платить за наряд, который, возможно, наденет всего один раз.
Затем эксперимент достиг своей самой громкой точки. Фасад магазина украсили наклейки Shein и слово "club". Как утверждают Četras zoles, такого оформления оказалось достаточно, чтобы у общественности и СМИ сложилось впечатление, будто в центре Риги открылся официальный магазин Shein.
Новость очень быстро распространилась, однако вскоре сама компания Shein дистанцировалась от магазина, заявив, что открывшаяся в Риге торговая точка не является авторизованной и не имеет отношения к компании.
Теперь в Četras zoles не скрывают, что тогда сознательно не вмешивались в ситуацию и со стороны наблюдали, как в интернете формируется история о якобы первом официальном магазине Shein в Латвии. Компания вспоминает эту историю с юмором, сравнивая происходящее с фильмом, который они смотрели с попкорном в руках.
"Информацию у нас никто особо не спрашивал - зато новости распространялись молниеносно. А потом мы сами стали "самозванцами". Мы тем временем сидели, ели попкорн и наблюдали, как люди в интернете сами создают историю, в которой мы уже были главными злодеями. И самый важный вопрос - окупился ли для нас Shein Club? Нет", - рассказали в компании.
В Četras zoles признают, что работа магазина принесла компании убытки, поэтому с финансовой точки зрения громкий эксперимент себя не оправдал.
Несмотря на это, компания не жалеет о проекте. За короткое время пришлось рискнуть, оборудовать магазин и быть готовыми к непредсказуемому результату. В Četras zoles называют этот проект одним из самых безумных экспериментов в истории компании и считают, что полученный опыт и широкая огласка принесли другую ценность.
В компании делают вывод, что иногда именно такие непредсказуемые эксперименты дают самый ценный опыт. Shein Club стал коротким, безумным и громким приключением. А на вопрос, готовы ли Četras zoles повторить подобный эксперимент, в компании с юмором отвечают - над этим еще придется подумать.
В середине августа сообщалось, что латвийская сеть обувных магазинов Četras Zoles объявила о прекращении деятельности. После 12 лет работы компания закроет свои магазины в Риге и Лиепае. За все время существования сети было продано более 160 тысяч пар обуви.