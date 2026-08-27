В Непале пропала связь как минимум с 15 туристами из Латвии: МИД выясняет их местонахождение

В МИД рассказали, что вечером 26 августа на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников. Они сообщили, что не могут связаться со своими близкими и друзьями, которые сейчас находятся в Непале. МИД получил информацию как минимум о 15 путешественниках, входящих в две группы.