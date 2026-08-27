В Непале пропала связь как минимум с 15 туристами из Латвии: МИД выясняет их местонахождение
Как минимум 15 латвийских туристов в Непале оказались недоступны для связи после разрушительных наводнений. Их родственники обратились в МИД, который сейчас пытается установить местонахождение путешественников.
В МИД рассказали, что вечером 26 августа на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников. Они сообщили, что не могут связаться со своими близкими и друзьями, которые сейчас находятся в Непале. МИД получил информацию как минимум о 15 путешественниках, входящих в две группы.
Поскольку эти группы не зарегистрировались в Консульском регистре, сейчас министерство не может сообщить ни точное количество находящихся в Непале латвийских туристов, ни предполагаемые маршруты их путешествий.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
Консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале сейчас делают все возможное, чтобы установить местонахождение латвийских путешественников.
Еще 823 человека, среди которых как минимум 579 туристов - как граждан Непала, так и иностранцев, - числятся пропавшими без вести.
Existe una relación directa y confirmada científicamente entre el calentamiento global, el deshielo de glaciares y las catástrofes que ocurren con frecuencia en la frontera entre Nepal y China.— Cesar Quintanilla (@cquintanilla3) August 26, 2026
Diferentes estudios han revelado que en estas zonas, las temperaturas están aumentando… pic.twitter.com/PpJHXeUb20