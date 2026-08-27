В Непале пропала связь как минимум с 15 туристами из Латвии: МИД выясняет их местонахождение
Фото: AFP/Scanpix
Как минимум 15 латвийских туристов не выходят на связь в Непале после разрушительных наводнений.
В Латвии

В Непале пропала связь как минимум с 15 туристами из Латвии: МИД выясняет их местонахождение

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Как минимум 15 латвийских туристов в Непале оказались недоступны для связи после разрушительных наводнений. Их родственники обратились в МИД, который сейчас пытается установить местонахождение путешественников.

В МИД рассказали, что вечером 26 августа на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников. Они сообщили, что не могут связаться со своими близкими и друзьями, которые сейчас находятся в Непале. МИД получил информацию как минимум о 15 путешественниках, входящих в две группы.

Поскольку эти группы не зарегистрировались в Консульском регистре, сейчас министерство не может сообщить ни точное количество находящихся в Непале латвийских туристов, ни предполагаемые маршруты их путешествий.

Консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале сейчас делают все возможное, чтобы установить местонахождение латвийских путешественников.

Еще 823 человека, среди которых как минимум 579 туристов - как граждан Непала, так и иностранцев, - числятся пропавшими без вести.

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