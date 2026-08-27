Пропавшими в Непале считаются 6 туристов из Латвии: МИД выясняет их местонахождение

Обновленную информацию Министерство иностранных дел (МИД) Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется. Также неизвестно, являются ли эти шесть туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие.