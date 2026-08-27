Пропавшими в Непале считаются 6 туристов из Латвии: МИД выясняет их местонахождение
Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются шесть туристов из Латвии.
Обновленную информацию Министерство иностранных дел (МИД) Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется. Также неизвестно, являются ли эти шесть туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие.
В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал.
Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил информацию как минимум о 15 путешественниках, входящих в две группы.
Поскольку эти группы не зарегистрировались в Консульском регистре, сейчас министерство не может сообщить ни точное количество находящихся в Непале латвийских туристов, ни предполагаемые маршруты их путешествий.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
Консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале сейчас делают все возможное, чтобы установить местонахождение латвийских путешественников.
Ранее сообщалось, что в Непале внезапные наводнения, вызванные обрушением ледника, унесли жизни как минимум 270 человек. Еще 823 человека, среди которых как минимум 579 туристов - как граждан Непала, так и иностранцев, - числятся пропавшими без вести.
Existe una relación directa y confirmada científicamente entre el calentamiento global, el deshielo de glaciares y las catástrofes que ocurren con frecuencia en la frontera entre Nepal y China.— Cesar Quintanilla (@cquintanilla3) August 26, 2026
Diferentes estudios han revelado que en estas zonas, las temperaturas están aumentando… pic.twitter.com/PpJHXeUb20