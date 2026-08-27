Купаться еще можно? Какова температура воды на пляжах Латвии

Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов; этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе.