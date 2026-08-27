Politico: глава ЦРУ предостерег Москву от нападения на страны Балтии
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника.
"Главной целью визита Рэтклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии", - заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану.
В среду издание The Wall Street Journal также сообщило, что Рэтклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило.
Как сообщалось, директор ЦРУ во вторник утром неожиданно прибыл в Москву из Риги на американском военном самолете, а вечером отправился в обратный путь. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался подробно комментировать вызвавший множество вопросов визит главы ЦРУ в Москву.
Президент США Дональд Трамп в среду в интервью консервативному радиожурналисту Гленну Беку заявил, что визит Рэтклиффа в Москву был "рутинным" визитом, в ходе которого он обсуждал начатую Россией войну против Украины. "Мы хотели бы, чтобы война против Украины закончилась", - добавил хозяин Белого дома.
В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэтклиффа были "контакты между спецслужбами", но никакой встречи с Путиным не было.