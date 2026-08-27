Politico: глава ЦРУ предостерег Москву от нападения на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп в среду в интервью консервативному радиожурналисту Гленну Беку заявил, что визит Рэтклиффа в Москву был "рутинным" визитом, в ходе которого он обсуждал начатую Россией войну против Украины. "Мы хотели бы, чтобы война против Украины закончилась", - добавил хозяин Белого дома.