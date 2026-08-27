Более 2000 жителей Риги требуют восстановления автобусного сообщения между Дарзини и центром Риги

В Кенгарагсе пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр. В рабочие дни они ходят с интервалом всего 2-5 минут. Также из этого транспортного узла можно пересесть на автобусы в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.