Более 2000 жителей Риги требуют восстановления автобусного сообщения между Дарзини и центром Риги
Жители Дарзини не хотят пересаживаться в Кенгарагсе по дороге в центр. Более 2000 человек потребовали вернуть прямые автобусные маршруты.
Рижская дума рассмотрит инициативу жителей Дарзини о восстановлении прямого общественного транспорта из микрорайона в центр города. Петицию на портале Manabalss.lv подписали почти 2200 человек, после чего инициативу передали на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности. Ее авторы требуют отменить изменения маршрутов автобусов №18, №15 и №31, которые предусматривают пересадочную систему для жителей Дарзини и Румбулы.
Главное требование жителей - сохранить прежние маршруты автобусов №18 и №15 до улицы Абренес и центра Риги.
По мнению авторов инициативы, новая схема существенно ухудшила мобильность жителей Дарзини, а также создала дополнительные неудобства для людей, которые ездят на работу в Дарзини и Румбулу.
Особенно много вопросов вызывает необходимость пересаживаться в транспортном узле "Кенгарагс". Возможность добраться до центра с пересадкой авторы инициативы назвали "чрезвычайно неудобной".
При этом город объясняет изменения стремлением сделать транспортную систему более эффективной. Теперь автобус №18 ходит из Дарзини чаще - каждые 12-15 минут, однако только до Кенгарагса. Раньше интервал составлял 35-45 минут в рабочие дни и до часа в выходные.
В Кенгарагсе пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр. В рабочие дни они ходят с интервалом всего 2-5 минут. Также из этого транспортного узла можно пересесть на автобусы в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.
Теперь окончательное решение о том, возвращать ли прямое сообщение из Дарзини в центр, будет зависеть от оценки Департамента внешнего пространства и мобильности.