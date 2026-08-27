Более 2000 жителей Риги требуют восстановления автобусного сообщения между Дарзини и центром Риги
Фото: LETA
Жители Дарзини требуют вернуть прямые автобусы в центр.
В Латвии

Более 2000 жителей Риги требуют восстановления автобусного сообщения между Дарзини и центром Риги

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Жители Дарзини не хотят пересаживаться в Кенгарагсе по дороге в центр. Более 2000 человек потребовали вернуть прямые автобусные маршруты.

Рижская дума рассмотрит инициативу жителей Дарзини о восстановлении прямого общественного транспорта из микрорайона в центр города. Петицию на портале Manabalss.lv подписали почти 2200 человек, после чего инициативу передали на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности. Ее авторы требуют отменить изменения маршрутов автобусов №18, №15 и №31, которые предусматривают пересадочную систему для жителей Дарзини и Румбулы.

Главное требование жителей - сохранить прежние маршруты автобусов №18 и №15 до улицы Абренес и центра Риги.

По мнению авторов инициативы, новая схема существенно ухудшила мобильность жителей Дарзини, а также создала дополнительные неудобства для людей, которые ездят на работу в Дарзини и Румбулу.

Особенно много вопросов вызывает необходимость пересаживаться в транспортном узле "Кенгарагс". Возможность добраться до центра с пересадкой авторы инициативы назвали "чрезвычайно неудобной".

При этом город объясняет изменения стремлением сделать транспортную систему более эффективной. Теперь автобус №18 ходит из Дарзини чаще - каждые 12-15 минут, однако только до Кенгарагса. Раньше интервал составлял 35-45 минут в рабочие дни и до часа в выходные.

В Кенгарагсе пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр. В рабочие дни они ходят с интервалом всего 2-5 минут. Также из этого транспортного узла можно пересесть на автобусы в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.

Теперь окончательное решение о том, возвращать ли прямое сообщение из Дарзини в центр, будет зависеть от оценки Департамента внешнего пространства и мобильности.

Темы

ПрушуЛатгалесКенгарагсРижская думаДарзиниРумбула

Другие сейчас читают