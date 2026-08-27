По всей Латвии закрывают школы, а здесь их не хватает: Марупский край идет наперекор тенденции
Пока в других регионах Латвии школы закрываются из-за нехватки детей, Марупский край столкнулся с противоположной проблемой: детей становится так много, что муниципалитету уже не хватает мест, классов и педагогов.
В новом учебном году в первые классы школ Марупского края пойдут более 600 детей. По прогнозам самоуправления, население края продолжит расти и в ближайшие десять лет. Этой осенью здесь откроется новый детский сад, а в дальнейшем планируется расширять и школьную сеть. Но рост числа детей ставит перед муниципалитетом еще одну важную задачу — найти достаточно педагогов и специалистов, которые смогут обеспечить детям необходимую поддержку, сообщает LSM+.
«Если посмотрим на последние данные Центрального статистического управления, то доля детей в Марупе — самая большая в Латвии. Это более 29%, то есть составляет одну треть от общего числа жителей. Так что сейчас этот показатель у нас положительный. Вместе с ним, конечно, появляются и свои вызовы, потому что у нас не хватает мощностей, особенно в общеобразовательных учреждениях», — говорит Агнесе Янкуна, заместитель исполнительного директора самоуправления Марупского края.
«В какой-то момент мы уже сами видим, сколько людей не попадает, но хочет жить в Марупе. А первое, с чем они сталкиваются — это то, что особо негде разместить ребёнка. Есть частные детские сады, а это опять же финансовый вопрос», — рассуждает жительница Марупского края Мадара.
Проблема нехватки мест касается не только детских садов. В Яунмарупской основной школе к новому учебному году сформировали 43 класса, и общее число учеников превысит 1200. В некоторых классах будут учиться аж по 30 детей.
«Конечно, такое большое количество детей — это вызов, потому что школьная инфраструктура такая, какая она есть, а мы постоянно растем. И, конечно, нас больше всего беспокоят такие моменты, как обеспечение питания для всех детей, а также спортивная база», — делится директор Яунмарупской основной школы Лаура Бураковца.
«Мы работаем над проектированием новой школы в Скулте, в которой будут и начальная школа, и дошкольное образование. Также работаем над разработкой концепции, думая о пристройках, возможно, даже к нескольким образовательным учреждениям, чтобы действительно обеспечить необходимое количество мест именно в общем образовании», — рассказывает Агнесе Янкуна.
Почти все вакансии педагогов в Марупском крае перед началом нового учебного года уже заполнены. Чтобы привлечь педагогов, самоуправление установило ежемесячную доплату в размере 100 евро за одну ставку.