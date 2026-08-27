По всей Латвии закрывают школы, а здесь их не хватает: Марупский край идет наперекор тенденции

«Если посмотрим на последние данные Центрального статистического управления, то доля детей в Марупе — самая большая в Латвии. Это более 29%, то есть составляет одну треть от общего числа жителей. Так что сейчас этот показатель у нас положительный. Вместе с ним, конечно, появляются и свои вызовы, потому что у нас не хватает мощностей, особенно в общеобразовательных учреждениях», — говорит Агнесе Янкуна, заместитель исполнительного директора самоуправления Марупского края.