"Тем, у кого большой стаж, достается больше": министр о справедливости пенсий в Латвии

Узуниекс также согласился с позицией зрительницы о том, что продолжительность официальной трудовой деятельности должна иметь значение при определении размера пенсии. "Я согласен с тем, что тем, кто, если так можно сказать, не работал официально, не полагается. Тем, у кого большой стаж, им достается больше", - сказал он.