"Тем, у кого большой стаж, достается больше": министр о справедливости пенсий в Латвии
Почему человек, проработавший 50 лет, должен получать почти столько же, сколько тот, кто официально почти не работал? Министр благосостояния Рейнис Узулниекс объяснил, как государство планирует учитывать трудовой стаж при расчете пенсий.
Вопрос о справедливости пенсий был задан в эфире TV24. Зрительница спросила, справедливо ли повышать выплаты людям с небольшим трудовым стажем до уровня тех, кто официально работал десятилетиями. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что государственная политика как раз должна учитывать продолжительность трудового стажа. "Мы именно хотим помочь тем, у кого большой стаж", - подчеркнул министр.
По словам Узулниекса, речь не идет о том, чтобы уравнять пенсии людей, которые работали всего несколько лет, с выплатами тех, кто трудился практически всю жизнь. Напротив, в системе предусмотрены механизмы, которые позволяют людям с большим стажем получать больше.
Министр напомнил, что раньше для получения права на пенсию по возрасту было достаточно 15 лет страхового стажа. С этого года минимальный необходимый стаж составляет уже 20 лет. Особое значение, по словам Узуниекса, имеет индексация. Пенсионерам с большим страховым стажем применяется более высокий коэффициент, поэтому при индексации их пенсия увеличивается сильнее.
"При индексации у людей с большим стажем больше коэффициент. И доплата за каждый год также будет больше", - объяснил министр.
Узуниекс также согласился с позицией зрительницы о том, что продолжительность официальной трудовой деятельности должна иметь значение при определении размера пенсии. "Я согласен с тем, что тем, кто, если так можно сказать, не работал официально, не полагается. Тем, у кого большой стаж, им достается больше", - сказал он.
Таким образом, министр фактически отверг предположение о том, что государство намерено просто "подтянуть" небольшие пенсии до уровня выплат людям с многолетним стажем. По его словам, система должна учитывать прежде всего страховые социальные взносы и накопленный стаж.
В ходе разговора ведущая также спросила, какова минимальная государственная пенсия в Латвии. "Минимальная установленная государством пенсия составляет 212 евро. Это относится к случаям, когда человек никогда в жизни не работал", - ответил Узулниекс.
При этом министр подчеркнул, что размер пенсии нельзя оценивать только по минимальной сумме: на итоговую выплату влияют страховой стаж, социальные взносы и другие условия расчета пенсии.