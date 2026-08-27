Паромы по Даугаве за 1,50 евро: Рига готовит новый маршрут между двумя районами
Рига готовится вернуть Даугава в городскую транспортную систему: между Вецмилгрависом и Болдераей хотят запустить регулярные пассажирские рейсы по воде. Если проект получит зеленый свет, первые паромы могут выйти на маршрут уже в апреле 2027 года.
Рижское самоуправление готовит конкурс на пассажирские перевозки по Даугаве. Речь идет прежде всего о регулярном паромном сообщении между Вецмилгрависом и Болдераей, которое может начаться уже в апреле 2027 года.
Как сообщил руководитель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхольц, будет разработано положение конкурса, после чего объявят отбор перевозчика. Точные сроки конкурса пока не определены, однако в думе обещают действовать оперативно.
На первом этапе планируется запустить пилотный проект примерно на пять месяцев. Паромы будут совершать по два рейса в каждом направлении утром и вечером. Стоимость поездки хотят установить на уровне обычного билета рижского общественного транспорта - 1,50 евро.
Пилотный проект должен показать, насколько востребован такой вид транспорта, какие расходы придется нести самоуправлению и какие инвестиции потребуются для дальнейшего развития маршрута. Также пассажиров планируют опрашивать, чтобы оценить их мнение о новом сообщении.
Перевозчик сможет по собственной инициативе добавить в маршрут другие остановки.
Идея регулярного паромного сообщения появилась после коллективного обращения жителей. Петицию с просьбой соединить Вецмилгравис и Болдераю регулярным водным транспортом подписал 2331 человек.
При этом Рига рассматривает два варианта развития водного транспорта. Первый предполагает передачу перевозок частным операторам, второй - создание полноценного муниципального общественного транспорта на воде.
В самоуправлении также хотят полностью упорядочить систему причалов. Сейчас за нее отвечают разные департаменты, а информация о причалах не собрана в одном месте. В будущем все муниципальные причалы планируют передать в ведение Департамента внешнего пространства и мобильности.
Предполагается создать три типа причалов: для регулярного пассажирского транспорта, долгосрочной аренды и кратковременной стоянки. Кроме того, планируется привести в порядок навигационные знаки и существующую инфраструктуру.
Таким образом, речь идет не только об одном паромном маршруте. Рижская дума хочет создать полноценную систему водного транспорта, которая в перспективе могла бы стать частью общей городской транспортной сети.