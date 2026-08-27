Паромы по Даугаве за 1,50 евро: Рига готовит новый маршрут между двумя районами

В самоуправлении также хотят полностью упорядочить систему причалов. Сейчас за нее отвечают разные департаменты, а информация о причалах не собрана в одном месте. В будущем все муниципальные причалы планируют передать в ведение Департамента внешнего пространства и мобильности.