Под Даугавпилсом трактор после столкновения с фурой разорвало на части - водитель погиб

Удар был чрезвычайно сильным. Трактор буквально разорвало на части - часть машины осталась на проезжей части, другие фрагменты отбросило в кювет. После аварии дорожным службам пришлось приводить участок в порядок. Работники восстановили обочину и кювет, а также очищали асфальт от технических жидкостей и абсорбирующего материала, использованного спасателями.