Под Даугавпилсом трактор после столкновения с фурой разорвало на части - водитель погиб
В понедельник в Свентской волости Аугшдаугавского края произошла тяжелая авария с участием трактора и грузовика. Последствия столкновения оказались настолько серьезными, что пожарные и полиция работали на месте более четырех часов. Водитель трактора погиб.
Авария произошла на объездной дороге A14 недалеко от Даугавпилса, в зоне дорожных работ, где разрешенная скорость движения составляет 70 километров в час, сообщает "Degpunktā".
Как сообщил начальник Южнолатгальского регионального отдела реагирования Государственной полиции Ивар Кравцевич, столкнулись трактор и грузовой тягач.
"В Аугшдаугавском крае, Свентской волости, на объездной дороге A14 произошло столкновение трактора и грузового тягача. Водитель трактора погиб, сейчас проводится расследование. Погибший мужчина родился в 1967 году", - сообщил представитель полиции.
По предварительной версии, поскольку авария произошла на перекрестке, трактор мог выехать перед грузовиком со второстепенной дороги. Однако это пока лишь предположение - точные обстоятельства происшествия предстоит установить полиции.
Удар был чрезвычайно сильным. Трактор буквально разорвало на части - часть машины осталась на проезжей части, другие фрагменты отбросило в кювет. После аварии дорожным службам пришлось приводить участок в порядок. Работники восстановили обочину и кювет, а также очищали асфальт от технических жидкостей и абсорбирующего материала, использованного спасателями.
По данным полиции, оба водителя имели необходимые водительские удостоверения, а транспортные средства до аварии находились в исправном техническом состоянии. Расследование причин трагедии продолжается.