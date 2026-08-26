Людей уносило вместе с домами и машинами - Непал переживает одну из страшнейших природных катастроф последних лет

Катастрофа произошла утром в среду, 26 августа. Примерно в 08:40-09:00 по местному времени резко поднялся уровень реки Бхоте-Коши в районе Расува на севере Непала. Огромный поток хлынул вниз по горным долинам в сторону рек Тришули и далее Нараяни. Особенно сильно пострадали районы Тимуре и Сьябрубеси, а разрушения затем фиксировали значительно ниже по течению - в Нувакоте, Дхадинге и других районах.