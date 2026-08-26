Людей уносило вместе с домами и машинами - Непал переживает одну из страшнейших природных катастроф последних лет
Север Непала переживает одну из самых тяжелых природных катастроф последних лет. Огромный поток воды, льда, камней и грязи сметал дома, дороги и мосты, число погибших продолжает расти, а сотни людей остаются пропавшими без вести.
Все началось утром у границы с Тибетом
Катастрофа произошла утром в среду, 26 августа. Примерно в 08:40-09:00 по местному времени резко поднялся уровень реки Бхоте-Коши в районе Расува на севере Непала. Огромный поток хлынул вниз по горным долинам в сторону рек Тришули и далее Нараяни. Особенно сильно пострадали районы Тимуре и Сьябрубеси, а разрушения затем фиксировали значительно ниже по течению - в Нувакоте, Дхадинге и других районах.
Видео с места катастрофы показывают практически вертикальную стену бурой воды, камней и грязи. Поток срывал автомобили с дорог, разрушал здания, вырывал деревья и уносил мосты. Очевидцы рассказывали Reuters, что некоторые населенные пункты возле реки оказались практически полностью смыты. Один из выживших рассказал, что пытался вывести жену на крышу дома, однако женщину унес поток. Другому мужчине удалось спастись, уцепившись за дерево после того, как строение, в котором он находился, исчезло в грязевой массе.
Число погибших выросло до 95 только в Непале
К вечеру 26 августа канцелярия премьер-министра Непала сообщила о 95 подтвержденных погибших. Непальская полиция уточняла, что тела находили далеко вниз по течению. Значительная часть погибших к вечеру еще не была опознана.
На китайской стороне границы власти сообщили еще как минимум о трех погибших в тибетском уезде Гьиронг. Таким образом, подтвержденное число жертв катастрофы по обе стороны границы составляет не менее 98 человек. В Тибете также сообщалось о 265 пропавших без вести.
Число жертв, вероятно, еще изменится. Спасатели работают на огромной территории, многие районы отрезаны разрушенными дорогами, а часть населенных пунктов оказалась погребена под толстым слоем грязи и обломков.
Сотни людей пока не могут найти
По последней информации правительства Непала, 484 туриста и путешественника числились пропавшими без вести - 391 иностранный гражданин и 93 гражданина Непала. Среди иностранцев есть граждане Индии, США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран. Многие находились в этом районе по дороге к священной горе Кайлас в Тибете или направлялись к озеру Госайкунда, куда в это время прибывает большое количество паломников.
Непальские СМИ отдельно сообщали о пропавших сотрудниках силовых структур и гидроэлектростанций. В частности, связь была потеряна с десятками военных, полицейских и сотрудников гидроэнергетических объектов. Однако разные официальные ведомства публикуют списки по различным категориям, и часть данных еще проверяется, поэтому складывать все эти цифры в единое число пропавших пока некорректно.
По данным Reuters, к вечеру удалось спасти более 114 человек. Пострадавших доставляют в больницы Расувы и Катманду. Для эвакуации используются военные и частные вертолеты, однако в некоторых местах они не могут приземлиться из-за состояния рельефа и продолжающегося движения воды и грязи.
Что именно вызвало гигантскую волну
Первоначально появлялись разные версии - от сильных муссонных дождей до прорыва ледникового озера. Однако спутниковые снимки и анализ специалистов постепенно позволили восстановить более сложную картину.
По предварительной оценке Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий, в высокогорье произошел огромный ледово-каменный обвал. Значительная часть нижней части ледника примерно на высоте 5200 метров сорвалась и рухнула более чем на километр вниз, в долину реки Лхенде-Кхола - притока Бхоте-Коши. Масса льда, камней и грунта создала чрезвычайно мощный поток, который понесся вниз по узкой долине.
Поток захватывал по дороге новые объемы воды, грунта и огромные валуны, поэтому быстро превратился в разрушительную селевую волну. По оценкам специалистов, уровень воды ниже по течению в некоторых местах мог подняться примерно на девять метров всего за полчаса.
Германский исследовательский центр геонаук зафиксировал в этом районе землетрясение магнитудой 4,4 примерно за семь минут до времени, которое видно на записи камер наблюдения непосредственно перед катастрофой. Предполагается, что толчок мог дестабилизировать ледник или склон, после чего огромная масса льда и горных пород сорвалась вниз.
Причем здесь изменение климата
Специалисты также обращают внимание на состояние гималайских ледников. Высокие температуры и ускоренное таяние льда способны нарушать устойчивость горных склонов и ледниковых массивов.
По приведенным Reuters оценкам, за последние три десятилетия Непал потерял почти треть своего ледникового льда, причем в последние годы скорость таяния резко увеличилась. Это не позволяет утверждать, что нынешняя трагедия была "вызвана изменением климата", но потепление может делать подобные высокогорные системы менее стабильными и повышать вероятность обвалов, прорывов ледниковых озер и внезапных наводнений.
Тем более что для этого района подобная угроза уже знакома. Всего около года назад, летом 2025 года, на границе Непала и Тибета также произошел разрушительный внезапный паводок, связанный с ледниковыми процессами.
Разрушены мосты, дороги и электростанции
Масштаб материального ущерба пока подсчитывается. По данным непальских властей, повреждены или уничтожены по меньшей мере 19 автомобильных мостов и около 40 километров асфальтированных дорог. Серьезно пострадали гидроэлектростанции и линии связи. Некоторые населенные пункты оказались практически отрезаны от внешнего мира.
Пострадал и важнейший пограничный маршрут между Непалом и Тибетом. Стихия ударила по району Гьиронга на китайской стороне, где были нарушены автомобильное сообщение, электроснабжение и связь.
Власти предупреждают жителей Непала держаться подальше от берегов Бхоте-Коши, Тришули и Нараяни. Сохраняются опасения, что выше по течению могли образоваться новые завалы, способные временно перекрывать воду и затем вызвать еще один внезапный выброс.
Угроза дошла даже до Индии
Поскольку гималайские реки продолжают движение дальше на юг, повышенная готовность объявлена и в некоторых районах Индии. В штатах Бихар и Уттар-Прадеш следят за уровнем воды и эвакуируют жителей наиболее уязвимых низменных территорий.
Индия предложила Непалу помощь в спасательной операции. Китай направил сотни спасателей на тибетскую сторону границы. Помощь и содействие также предложили другие страны, граждане которых могли оказаться среди пропавших.
Спасатели готовятся к тяжелой ночи
К вечеру 26 августа поиски не прекращаются. В операции задействованы армия, полиция, спасательные службы, вертолеты, беспилотники и поисковые собаки. Главная проблема заключается в том, что под слоем грязи находятся разрушенные здания и автомобили, дороги разорваны, а русла рек изменились.
Премьер-министр Непала Балендра Шах созвал экстренное заседание правительства и призвал страну объединиться для ликвидации последствий бедствия. Власти одновременно пытаются установить судьбу сотен туристов, паломников, местных жителей и работников инфраструктурных объектов.