Более 4300 возражений не помогли - возле Иманты разрешили построить крематорий
Рижская дума в среду утвердила локальную планировку земельного участка на улице Балтэглю, 30, разрешив строительство крематория неподалеку от принадлежащего самоуправлению кладбища Лачупес.
Изменения в локальной планировке предложило Rīgas apbedīšanas dienests. В июне прошлого года Рижская дума решила передать проект на общественное обсуждение и получение заключений ответственных учреждений.
Во время общественного обсуждения самоуправление получило 4416 письменных возражений. В 4371 из них жители выступили против строительства крематория на этой территории. Кроме того, в самоуправление было подано коллективное обращение против создания крематория возле кладбища.
На заседании думы представители оппозиции заявили, что коалиция игнорирует мнение жителей Иманты, которые не хотят, чтобы крематорий находился рядом с их домами. Депутат Вячеслав Степаненко заявил, что коалиция "плюет на мнение жителей Иманты". В свою очередь депутаты коалиции объяснили, что такая услуга необходима городу.
Как отметила председатель Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, на правом берегу Даугавы жители Риги могут проститься с близкими и провести кремацию в одном месте. На левом берегу такой возможности сейчас нет. По ее мнению, самоуправление должно позволить предпринимателям развивать конкуренцию и в этой сфере.
Общая площадь территории локальной планировки составляет около 7,9 гектара. Земельный участок расположен в юго-западной части рижского микрорайона Клейсты, между кладбищем на севере и Имантой-3 на юге. Это один из наименее населенных микрорайонов Риги. Природные и озелененные территории здесь преобладают над застроенными участками.
Локальная планировка предусматривает создание подзоны природной и озелененной территории, предназначенной для обустройства и содержания кладбищ.
В юго-западной части участка, где наблюдается наиболее высокий уровень грунтовых вод, разрешается создать только траурную рощу и колумбарий. Традиционные захоронения там проводить нельзя. В отдельных частях территории допускается строительство крематория и морга.
Рижская дума также утвердила обязательные правила использования и застройки земельного участка на улице Балтэглю, 30.