Более 4300 возражений не помогли - возле Иманты разрешили построить крематорий

Как отметила председатель Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, на правом берегу Даугавы жители Риги могут проститься с близкими и провести кремацию в одном месте. На левом берегу такой возможности сейчас нет. По ее мнению, самоуправление должно позволить предпринимателям развивать конкуренцию и в этой сфере.