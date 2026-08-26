Не пугайтесь выстрелов и беспилотников - возле Риги начнутся военные учения

Военная подготовка в Земессардзе проходит непрерывно в течение всего года. Тактические задачи выполняются как в летних, так и в зимних условиях. Во время регулярных плановых занятий земессарги 1-й Рижской бригады совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территории, находящейся в зоне ответственности подразделения.