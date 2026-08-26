Не пугайтесь выстрелов и беспилотников - возле Риги начнутся военные учения
С 29 по 30 августа в Бауском, Ропажском и Марупском краях пройдут военные учения батальонов 1-й Рижской бригады Земессардзе. Военнослужащие и земессарги будут совершенствовать навыки, необходимые для выполнения задач государственной обороны, и готовиться к всеобъемлющим учениям по обороне страны Namejs 2026.
Учения пройдут в Вецумниекской волости Бауского края, Ропажской волости и Гаркалне, а также в Марупском крае в окрестностях аэропорта "Рига", Бебербеки и мемориала "Белый крест".
Участники учений закрепят практические навыки действий в различных условиях местности. Особое внимание будет уделено полевой боевой подготовке и выполнению тактических задач в лесистой местности. Военнослужащие и земессарги будут тренировать индивидуальные действия и взаимодействие в составе подразделения, в том числе передвижение по местности и быстрое реагирование на неожиданные угрозы.
Задания будут выполняться в боевой экипировке с использованием легкого стрелкового оружия.
Командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс подчеркнул, что подразделения целенаправленно готовятся к выполнению задач учений Namejs 2026 и совершенствуют боевые навыки, которые необходимо постоянно поддерживать на самом высоком уровне.
Во время учений будет использоваться учебная амуниция, создающая шум, но не наносящая вреда природе и не представляющая угрозы для жизни и здоровья людей. На автомобильных дорогах возможно кратковременное передвижение военного транспорта и личного состава.
Над территориями проведения учений также можно будет увидеть беспилотные летательные аппараты. Их полеты будут согласованы и пройдут в соответствии с установленными требованиями. Беспилотники помогут земессаргам следить за ходом учений.
В Земессардзе отмечают, что все мероприятия будут проходить под контролем и не представляют угрозы для безопасности жителей. После завершения учений использованные территории приведут в порядок.
Военная подготовка в Земессардзе проходит непрерывно в течение всего года. Тактические задачи выполняются как в летних, так и в зимних условиях. Во время регулярных плановых занятий земессарги 1-й Рижской бригады совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территории, находящейся в зоне ответственности подразделения.