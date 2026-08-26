Шутка вышла из-под контроля! Синоптик довел себя до истерики собственным розыгрышем. ВИДЕО
Обычный утренний прогноз погоды на американском телеканале WABI-TV неожиданно превратился в комедийное шоу. Метеоролог Патрик Осборн несколько минут пытался рассказать зрителям о температуре, ветре и вероятности дождя, но в итоге окончательно потерял самообладание, ушел из кадра и попросил коллегу закончить эфир вместо него.
Поначалу ничто не предвещало проблем: Осборн начал рассказывать об осадках, после чего перешел к почасовому прогнозу.
В какой-то момент ведущий посмотрел в сторону коллег, находившихся за камерой, улыбнулся и попытался продолжить. Однако сдержать смех ему становилось все сложнее.
"Простите, у нас тут небольшая сцена за кадром", - предупредил зрителей синоптик.
Несколько минут Осборн еще пытался сохранять профессиональный вид. Он делал глубокие вдохи, закрывал рот рукой и возвращался к погодным картам. Ему даже удалось рассказать о точке росы, порывах ветра, ожидаемых осадках и риске гроз.
Но затем метеоролог окончательно сорвался. Вместо связного прогноза из него начали вырываться смех, всхлипы и странные звуки. Смех коллег за кадром только ухудшал ситуацию.
"Нам нужно закончить этот прогноз прямо сейчас! Простите, я тут схожу с ума", - смог произнести Осборн между приступами смеха.
Ведущий отошел от экрана, надеясь успокоиться. Некоторое время зрители видели только погодные карты, а за кадром продолжали звучать его смех и попытки взять себя в руки.
"Со мной такого еще никогда не случалось. Дайте мне секунду. Мне очень жаль", - говорил синоптик.
Вернувшись в кадр, Осборн снова попытался продолжить прогноз, но практически сразу рассмеялся. В конце концов он сдался и обратился к ведущему выпуска Джошу Гэббарду. "Джош, пожалуйста, забери эфир", - попросил метеоролог.
Гэббард, который сам едва сдерживал смех, не упустил возможности подшутить над коллегой. "И куда только делся профессионализм, Патрик?" - ответил ведущий.
На следующий день Осборн вернулся в эфир и объяснил, что стало причиной неожиданного приступа смеха. Как выяснилось, все началось с шутки, которую он вместе с продюсером готовил для Джоша Гэббарда.
Во время рекламной паузы коллеги поддразнивали ведущего за его разговорчивость. Продюсер решила сравнить его речь со звуком из мультфильмов о Чарли Брауне. В этих мультфильмах взрослые персонажи говорят неразборчивым голосом, напоминающим повторяющееся "ва-ва-ва".
Осборн нашел в интернете подходящую запись и включил ее в метеорологическом центре. Он был уверен, что открыл короткий пятисекундный ролик. На самом деле это оказалась часовая подборка, в которой характерный звук повторялся через определенные промежутки времени.
Запись продолжала работать и после окончания рекламной паузы. Примерно через 20 секунд после начала прогноза звук неожиданно включился снова.
Сначала Осборн сумел сохранить серьезное выражение лица. Гэббарду даже пришлось ненадолго выйти из студии, чтобы успокоиться. Однако, когда он вернулся и звук прозвучал еще раз, оба окончательно потеряли самообладание. "Я пытался продолжать. Но Джош за кадром смеялся изо всех сил, и из-за этого мне было еще труднее успокоиться", - признался метеоролог.
Сразу после эфира Осборн переживал, что из-за срыва прогноза у него могут возникнуть проблемы на работе. Однако реакция оказалась противоположной. Телеканал опубликовал фрагмент передачи в социальных сетях, после чего видео начало стремительно распространяться.
Ролик появился в TikTok, его показали в программе CBS Mornings и перепечатали зарубежные СМИ. Пользователи признавались, что пересматривали запись по несколько раз и начинали смеяться вместе с ведущим.
Сам Осборн назвал произошедшее немного ошеломляющим. По его словам, обычно он способен сохранять серьезность, даже если во время эфира происходит что-то забавное. Но в этот раз совпало сразу несколько обстоятельств: неудачная шутка, неожиданно включившийся звук и смех коллеги за камерой.
Метеоролог отметил, что большинство зрителей отнеслись к происшествию с теплотой. Многие писали ему, что заразительный смех улучшил им настроение. "Новости часто бывают очень серьезными и тяжелыми. Иногда важно немного разрядить обстановку и показать, что люди, работающие в эфире, тоже остаются людьми", - сказал Осборн.