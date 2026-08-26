Шутка вышла из-под контроля! Синоптик довел себя до истерики собственным розыгрышем. ВИДЕО

Сначала Осборн сумел сохранить серьезное выражение лица. Гэббарду даже пришлось ненадолго выйти из студии, чтобы успокоиться. Однако, когда он вернулся и звук прозвучал еще раз, оба окончательно потеряли самообладание. "Я пытался продолжать. Но Джош за кадром смеялся изо всех сил, и из-за этого мне было еще труднее успокоиться", - признался метеоролог.