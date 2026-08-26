Бесплатный проезд 1 сентября будет доступен всем пассажирам.
В Латвии
Сегодня 21:21
1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным для всех пассажиров
В честь начала нового учебного года во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге.
Как сообщает Rīgas satiksme, в этот день в автобусах, троллейбусах и трамваях не нужно будет покупать билет. Не потребуется и регистрировать уже имеющийся билет.
Бесплатный проезд будет доступен всем пассажирам - школьникам, студентам и другим пользователям общественного транспорта.
Такая возможность предоставляется, чтобы в начале нового учебного года жителям Риги и гостям города было удобнее передвигаться по столице, а также чтобы стимулировать использование общественного транспорта.