1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным для всех пассажиров
Фото: Shutterstock
Бесплатный проезд 1 сентября будет доступен всем пассажирам.
В Латвии

1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным для всех пассажиров

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В честь начала нового учебного года во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге.

Как сообщает Rīgas satiksme, в этот день в автобусах, троллейбусах и трамваях не нужно будет покупать билет. Не потребуется и регистрировать уже имеющийся билет.

Бесплатный проезд будет доступен всем пассажирам - школьникам, студентам и другим пользователям общественного транспорта.

Такая возможность предоставляется, чтобы в начале нового учебного года жителям Риги и гостям города было удобнее передвигаться по столице, а также чтобы стимулировать использование общественного транспорта.

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Rīgas satiksme

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