В четырехэтажном административном здании образовалось задымление.
Аварии и происшествия
Сегодня 19:39
В центре Риги замечена активность экстренных служб возле административного здания
В центре Риги, на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, вечером в среду собрались несколько экстренных служб - пожарные, полиция и медики.
По словам очевидцев, с улицы сразу было непонятно, что именно произошло, однако на месте находилось несколько служебных автомобилей. Прибыли подразделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) - пять пожарных машин, а также бригада Службы неотложной медицинской помощи, полиция и аварийная служба.
Как сообщили в VUGD, незадолго до 18:00 поступил вызов на бульвар Зигфрида Анны Мейеровица. В четырехэтажном административном здании образовалось задымление.
Пожарные-спасатели продолжают работать на месте и выполняют необходимые действия. Пока неизвестно, что стало причиной задымления и есть ли в здании пострадавшие.
О дальнейшем развитии ситуации экстренные службы сообщат после завершения работ.