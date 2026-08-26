В центре Риги замечена активность экстренных служб возле административного здания

По словам очевидцев, с улицы сразу было непонятно, что именно произошло, однако на месте находилось несколько служебных автомобилей. Прибыли подразделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) - пять пожарных машин, а также бригада Службы неотложной медицинской помощи, полиция и аварийная служба.