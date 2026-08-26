В Екабпилсе задержали гражданина Латвии, перевозившего незаконно пересекших границу людей
В среду, 26 августа, в Екабпилсе пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции задержали очередного нарушителя, который перевозил людей, незаконно пересекших государственную границу.
Получив соответствующую информацию, пограничники начали преследование автомобиля и совместно с полицейскими остановили Volkswagen, за рулем которого находился гражданин Латвии. При проверке автомобиля в багажном отделении обнаружили семерых человек без действительных документов для путешествия, виз или видов на жительство. Как выяснилось, ранее они незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс по части 3.1 статьи 285 Уголовного закона. Она предусматривает ответственность за незаконное перемещение людей через государственную границу, если преступление совершено в период действия усиленного режима охраны границы либо чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с угрозой неприкосновенности государственной границы.
Семь человек были задержаны в соответствии с законом о Государственной пограничной службе.
На восточной границе действует операция "Оборотень"
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция "Оборотень". Это скоординированная реакция Латвии на гибридную угрозу, связанную с использованием нелегальной миграции со стороны Беларуси.
Цель операции - существенно сократить число случаев незаконного пересечения восточной границы Латвии и не допустить подобных ситуаций в будущем.
В Государственной пограничной службе сообщают, что с начала года уже возбужден 131 уголовный процесс в отношении незаконного перемещения людей и/или предоставления им возможности незаконно находиться в Латвии. Дела возбуждены в отношении 103 человек, при этом 50 процессов были выделены из ранее начатых производств.
За подобные преступления предусмотрены серьезные сроки лишения свободы. Например, по одному из дел обвиняемый был приговорен к четырем годам и шести месяцам заключения, по другому - к шести годам и одному месяцу.
Пограничная служба призывает не участвовать в преступной деятельности, связанной с организацией или осуществлением дальнейшей перевозки людей, незаконно пересекших государственную границу, в том числе автомобильным транспортом по территории Европейского союза.
Согласно соответствующей статье Уголовного закона, за незаконное перемещение людей через государственную границу и организацию либо осуществление других преступных действий, связанных с нелегальной миграцией в Латвию, может грозить от двух до десяти лет лишения свободы. Дополнительно суд может назначить конфискацию имущества и пробационный надзор сроком до трех лет.