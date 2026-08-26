В Екабпилсе задержали гражданина Латвии, перевозившего незаконно пересекших границу людей

В Государственной пограничной службе сообщают, что с начала года уже возбужден 131 уголовный процесс в отношении незаконного перемещения людей и/или предоставления им возможности незаконно находиться в Латвии. Дела возбуждены в отношении 103 человек, при этом 50 процессов были выделены из ранее начатых производств.