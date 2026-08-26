"Рутинная поездка", из которой может что-то получиться: Трамп высказался о визите главы ЦРУ в Москву

"Джон Рэтклифф - отличный парень. Он глава ЦРУ, и он оказался там не без причины. Возможно, из этого действительно что-то что-то получится. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы завершить эту войну", - заявил Дональд Трамп в эфире The Glenn Beck Program.