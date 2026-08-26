"Рутинная поездка", из которой может что-то получиться: Трамп высказался о визите главы ЦРУ в Москву
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал таинственный визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву. Американский лидер не раскрыл содержание переговоров, однако дал понять, что поездка может принести конкретный результат и связана с попытками завершить войну в Украине.
"Джон Рэтклифф - отличный парень. Он глава ЦРУ, и он оказался там не без причины. Возможно, из этого действительно что-то что-то получится. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы завершить эту войну", - заявил Дональд Трамп в эфире The Glenn Beck Program.
При этом президент США охарактеризовал визит как "в определенной мере рутинный" и попытался снизить градус тревоги, возникший после появления информации о неожиданном перелете американского военно-транспортного самолета из Риги в Москву.
Ведущий Гленн Бек перечислил несколько возможных причин поездки. Среди них были опасения, что Россия собирается проверить решимость НАТО, ситуация вокруг американских санкций против Ирана и возможные российские действия против Великобритании.
"Он находится там не из-за чего-либо из того, что вы перечислили", - ответил Трамп.
Одновременно американский президент признал, что переговоры могут быть связаны с поиском пути к окончанию российской войны против Украины. "Мы интенсивно работаем над завершением конфликта, и, если быть откровенным, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы он закончился", - сказал Трамп.
Кремль подтвердил встречу со спецслужбами
В среду, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Рэтклифф во время визита в Москву встречался с представителями российских спецслужб. С Владимиром Путиным глава ЦРУ лично не разговаривал, однако российскому президенту оперативно доложили о результатах переговоров.
Содержание беседы по-прежнему не раскрывается. Песков назвал контакты между спецслужбами положительным явлением, особенно на фоне того, что отношения России и США находятся в "глубоком кризисе". Однако говорить о возможном улучшении этих отношений пока преждевременно, подчеркнул представитель Кремля.
Самолет главы ЦРУ прибыл в Москву из Риги
Рэтклифф отправился из Вашингтона в воскресенье и сначала прибыл в Латвию. Утром 25 августа американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III вылетел из Риги и приземлился в московском аэропорту Внуково. Позднее в российской столице заметили американский дипломатический кортеж.
По данным сервисов отслеживания полетов, самолет провел в Москве около четырех часов, после чего покинул Россию. Визит заранее публично не анонсировался, а Центральное разведывательное управление США отказалось его комментировать.
Американское издание Axios называет эту поездку самым высокопоставленным контактом представителя администрации Трампа с Россией с января 2026 года.
Украину попросили временно не наносить удары
Перед визитом Вашингтон предупредил Киев, что в Москву направляется высокопоставленная американская делегация. По данным Reuters, США попросили Украину временно воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым северным регионам России, чтобы не подвергать опасности самолет американской стороны.
Ни Вашингтон, ни Москва не называют конкретную тему переговоров. Среди возможных направлений эксперты ранее называли войну в Украине, отношения России с Ираном, обмен заключенными и предотвращение опасной эскалации между Россией и странами НАТО. Однако после заявления Трампа версия о попытке возобновить переговорный процесс по Украине стала выглядеть наиболее вероятной.
Поездка Рэтклиффа стала первым известным визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс приезжал в Россию, чтобы предупредить Кремль о последствиях возможного вторжения в Украину. Спустя примерно три месяца Россия начала полномасштабную войну.