Рижская полиция предупредила водителей: возле школ начнут строже следить за скоростью
В преддверии начала нового учебного года Рижская муниципальная полиция (Rīgas pašvaldības policija - RVPP) усиливает контроль за безопасностью дорожного движения в городе, уделяя особое внимание территориям возле школ и детских садов.
Полиция контролирует соблюдение разрешенной скорости и других правил дорожного движения, а также обследует территории вокруг учебных заведений, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы безопасности детей. Рижская дума призывает водителей быть особенно внимательными и не превышать установленные ограничения скорости.
Каждый год перед началом учебного года RVPP обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски для безопасности. При необходимости полиция направляет ответственным учреждениям рекомендации по их устранению. С началом учебного года, когда дети и подростки возвращаются к привычному ритму передвижения по городу, полиция усилит контроль за поведением водителей возле школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростного режима.
Рижская дума призывает водителей при приближении к школам и детским садам, а также при движении по дворам жилых районов быть особенно внимательными и заранее снижать скорость. Поведение детей на дороге не всегда можно предсказать, поэтому водители должны быть готовы к неожиданным ситуациям.
Одновременно родителей призывают еще до начала учебного года напомнить детям основные правила дорожной безопасности - как безопасно переходить улицу, как вести себя на остановках общественного транспорта и возле школ. Важно, чтобы и сами взрослые показывали детям хороший пример: соблюдали сигналы светофора, пользовались пешеходными переходами и уважали других участников дорожного движения.
С началом учебного года для обеспечения общественного порядка RVPP дополнительно к автопатрулям привлечет пешие патрули. Сотрудникам полиции также будут помогать работники Центра видеонаблюдения RVPP. Особое внимание будет уделено улицам с интенсивным движением и территориям возле учебных заведений.
Как и каждый год, полиция будет проверять и торговые точки. В рамках профилактических мероприятий при необходимости будут проводиться контрольные закупки, чтобы не допустить продажи несовершеннолетним товаров, запрещенных для них.
Меры по обеспечению безопасности детей и подростков не ограничатся началом учебного года. В течение всего учебного года RVPP будет проводить профилактические мероприятия для защиты несовершеннолетних и предупреждения правонарушений. Возле учебных заведений ежедневно будут работать стационарные или автопатрули.
Чтобы адаптировать присутствие полиции и другие меры безопасности к ситуации в конкретном месте, RVPP регулярно проводит индивидуальный анализ рисков возле рижских учебных заведений и сотрудничает с руководством школ.
В течение всего учебного года полиция также будет организовывать в учебных заведениях образовательные мероприятия для детей и подростков, посвященные безопасности и профилактике правонарушений.