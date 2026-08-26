Рижская полиция предупредила водителей: возле школ начнут строже следить за скоростью

Каждый год перед началом учебного года RVPP обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски для безопасности. При необходимости полиция направляет ответственным учреждениям рекомендации по их устранению. С началом учебного года, когда дети и подростки возвращаются к привычному ритму передвижения по городу, полиция усилит контроль за поведением водителей возле школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростного режима.