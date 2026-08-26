Лето медленно отступает - Латвию ждет холодная ночь

Погоду в стране определяет центральная часть антициклона, поэтому ночью ожидается переменная облачность, а местами на севере Латвии пройдет кратковременный дождь. Ветер будет слабым, в отдельных районах образуются туман и дымка. Температура воздуха опустится до +8...+12 градусов, на побережье будет примерно на градус теплее.