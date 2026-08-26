Лето медленно отступает - Латвию ждет холодная ночь
Ночь в Латвии окажется по-осеннему прохладной - местами температура опустится до +8 градусов, а отдельные районы накроет туман. Днем воздух прогреется до +20 градусов, но на севере страны и во второй половине дня в Риге возможен небольшой дождь.
Погоду в стране определяет центральная часть антициклона, поэтому ночью ожидается переменная облачность, а местами на севере Латвии пройдет кратковременный дождь. Ветер будет слабым, в отдельных районах образуются туман и дымка. Температура воздуха опустится до +8...+12 градусов, на побережье будет примерно на градус теплее.
В Риге облака временами будут рассеиваться, осадков ночью не ожидается. Сохранится слабый ветер, возможно образование тумана. Воздух остынет до +14...+16 градусов.
Днем ожидается переменная облачность, местами на севере страны пройдет небольшой дождь. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +20 градусов.
В Риге временами будет светить солнце, однако во второй половине дня облака могут принести небольшой дождь. Сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.