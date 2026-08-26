Премьер предложил неожиданную компенсацию пострадавшим от кибератаки CSDD
Жителям, чьи персональные данные оказались среди украденных в результате масштабной кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), могут предложить бесплатную замену автомобильных номерных знаков. С такой инициативой выступил премьер-министр Андрис Кулбергс.
Судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле в эфире Латвийского телевидения заявила, что люди, чьи данные были похищены в результате атаки на CSDD, имеют право требовать компенсацию за моральный ущерб.
Однако премьер Андрис Кулбергс считает, что для государства более разумным решением стала бы не выплата компенсаций, а возможность бесплатно заменить регистрационные номера автомобиля.
"Пострадали все, у кого есть транспортные средства. В интересах ли государства требовать компенсацию? Я думаю, что нет", - заявил Кулбергс.
По его словам, CSDD должна выполнить все возложенные на нее обязанности, в том числе персонально проинформировать каждого пострадавшего. При этом наиболее практичным решением премьер считает именно бесплатную замену номерных знаков.
"В случае CSDD я считаю правильным не компенсацию, а возможность для людей заменить номерные знаки", - сказал он.
При этом Кулбергс отметил, что как премьер-министр не может напрямую потребовать от государственного предприятия принять такое решение, но может выступить с соответствующим предложением.
В утечке оказались данные 1,2 млн человек
Масштабная кибератака на CSDD произошла в начале августа. В результате злоумышленники получили персональные данные около 1,2 млн человек, а также примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами в адрес CSDD за последние 18 лет.
После инцидента ряд должностных лиц призвали руководство CSDD уйти в отставку. В итоге свои должности покинули как правление, так и совет дирекции.
Министр сообщения Рихард Козловскис поручил провести служебное расследование в ускоренном порядке. Оно должно установить обстоятельства кибератаки и определить ответственных. В том числе будет изучен договор CSDD с Tet на предоставление услуг в сфере кибербезопасности.
Генеральная прокуратура также начала проверку, чтобы выяснить, могли ли нарушения или халатность привести к утечке данных из информационных систем CSDD.
Кроме того, Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки.