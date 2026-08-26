В Латвии желающих приглашают в тюрьму - стоит недорого
В Елгаве появилась возможность заглянуть туда, куда раньше можно было попасть только по совсем другим причинам. С сентября бывшая городская тюрьма открывает свои двери для небольших групп посетителей.
Елгавский региональный туристический центр (Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs - JRTC) в сентябре запускает долгожданный цикл публичных экскурсий в бывшей Елгавской тюрьме. Экскурсия "Елгавская тюрьма тогда и сейчас" пройдет в сопровождении гида Инги Пиляне и опытного бывшего сотрудника тюрьмы.
Экскурсии планируется проводить регулярно - по средам в 12:00. Экскурсии запланированы на 9, 16, 23 и 30 сентября. Если интерес к ним останется высоким, с октября экскурсии будут проводить также по субботам.
Что ждет участников экскурсии
Во время двухчасовой прогулки участники смогут попасть за стены бывшей Елгавской тюрьмы, чтобы познакомиться с одним из старейших пенитенциарных учреждений Латвии и его более чем вековой историей.
Посетителям покажут территорию тюрьмы и исторические здания, а также расскажут о разных этапах развития учреждения, событиях и людях, чьи судьбы были тесно связаны с этим местом. Экскурсия может заинтересовать всех, кто увлекается историей Латвии, архитектурой и малоизвестными местами Елгавы.
Место встречи с гидом - улица Палидзибас, 3, у входа в административное здание бывшей Елгавской тюрьмы.
Стоимость билета для взрослых составляет 8 евро, для студентов, школьников и пенсионеров - 5 евро. Билеты необходимо приобрести заранее в точках продаж Biļešu Paradīze или на сайте компании. При входе на экскурсию необходимо предъявить действующий билет.
Для безопасности участников количество мест в одной группе ограничено - не более 15 человек.
Кому экскурсия не подойдет
Организаторы предупреждают, что экскурсия не подходит для детей дошкольного возраста. Более старшие дети во время мероприятия должны находиться под присмотром и ответственностью родителей.
Кроме того, территория бывшей тюрьмы сохранилась в аутентичном виде и не приспособлена для людей с инвалидностью, в том числе с ограничениями опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха.
Во время обычной экскурсии индивидуальные фотосессии и художественная фотосъемка запрещены.
Желающим познакомиться с Елгавой также предлагают воспользоваться аудиогидом и послушать 24 истории о наиболее значимых достопримечательностях города.
Напомним, что в июле Елгавская дума получила от Министерства юстиции в безвозмездное пользование и управление закрытую территорию Елгавской тюрьмы по адресам улица Палидзибас, 3 и 7.
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