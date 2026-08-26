В Латвии желающих приглашают в тюрьму - стоит недорого
Фото: пресс-фото
В сентябре посетителей приглашают за стены бывшей Елгавской тюрьмы, сохранившей атмосферу и следы своей многолетней истории.
В Латвии

В Латвии желающих приглашают в тюрьму - стоит недорого

Отдел информации

Otkrito.lv

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В Елгаве появилась возможность заглянуть туда, куда раньше можно было попасть только по совсем другим причинам. С сентября бывшая городская тюрьма открывает свои двери для небольших групп посетителей.

Елгавский региональный туристический центр (Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs - JRTC) в сентябре запускает долгожданный цикл публичных экскурсий в бывшей Елгавской тюрьме. Экскурсия "Елгавская тюрьма тогда и сейчас" пройдет в сопровождении гида Инги Пиляне и опытного бывшего сотрудника тюрьмы.

Экскурсии планируется проводить регулярно - по средам в 12:00. Экскурсии запланированы на 9, 16, 23 и 30 сентября. Если интерес к ним останется высоким, с октября экскурсии будут проводить также по субботам. 

Что ждет участников экскурсии

Во время двухчасовой прогулки участники смогут попасть за стены бывшей Елгавской тюрьмы, чтобы познакомиться с одним из старейших пенитенциарных учреждений Латвии и его более чем вековой историей.

Посетителям покажут территорию тюрьмы и исторические здания, а также расскажут о разных этапах развития учреждения, событиях и людях, чьи судьбы были тесно связаны с этим местом. Экскурсия может заинтересовать всех, кто увлекается историей Латвии, архитектурой и малоизвестными местами Елгавы.

Место встречи с гидом - улица Палидзибас, 3, у входа в административное здание бывшей Елгавской тюрьмы.

Стоимость билета для взрослых составляет 8 евро, для студентов, школьников и пенсионеров - 5 евро. Билеты необходимо приобрести заранее в точках продаж Biļešu Paradīze или на сайте компании. При входе на экскурсию необходимо предъявить действующий билет.

Для безопасности участников количество мест в одной группе ограничено - не более 15 человек.

Фото: пресс-фото
Кому-то будет интересно увидеть старинную архитектуру, кого-то привлечет мрачная история заключения, а кто-то просто захочет побывать в месте, которое долгие годы было закрыто для обычных посетителей.
Кому-то будет интересно увидеть старинную архитектуру, кого-то привлечет мрачная история заключения, а кто-то просто захочет побывать в месте, которое долгие годы было закрыто для обычных посетителей.

Кому экскурсия не подойдет

Организаторы предупреждают, что экскурсия не подходит для детей дошкольного возраста. Более старшие дети во время мероприятия должны находиться под присмотром и ответственностью родителей.

Кроме того, территория бывшей тюрьмы сохранилась в аутентичном виде и не приспособлена для людей с инвалидностью, в том числе с ограничениями опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха.

Во время обычной экскурсии индивидуальные фотосессии и художественная фотосъемка запрещены.

Желающим познакомиться с Елгавой также предлагают воспользоваться аудиогидом и послушать 24 истории о наиболее значимых достопримечательностях города.

Напомним, что в июле Елгавская дума получила от Министерства юстиции в безвозмездное пользование и управление закрытую территорию Елгавской тюрьмы по адресам улица Палидзибас, 3 и 7.

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