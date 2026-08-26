В Латвии желающих приглашают в тюрьму - стоит недорого

Посетителям покажут территорию тюрьмы и исторические здания, а также расскажут о разных этапах развития учреждения, событиях и людях, чьи судьбы были тесно связаны с этим местом. Экскурсия может заинтересовать всех, кто увлекается историей Латвии, архитектурой и малоизвестными местами Елгавы.